A FinDev Canada concede um empréstimo de US $ 30 milhões ao CIFI para apoiar o crescimento econômico inclusivo na América Latina e no Caribe

MONTREAL, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, anuncia um empréstimo de US $ 30 milhões à Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), uma plataforma de investimento líder em infraestrutura de médio porte e fornecimento de soluções financeiras de energia em toda a América Latina e o Caribe. Isso representa a segunda transação da FinDev Canada com o CIFI.

FinDev Canada on-site at the CIFI office. FinDev Canada logo

O empréstimo permitirá ao CIFI expandir o acesso ao financiamento para projetos de infraestrutura do setor privado em países elegíveis para a Assistência Oficial ao Desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Esta transação ajudará a resolver o déficit de investimento de aproximadamente US $ 2 bilhões em energia, água e saneamento, transporte e telecomunicações necessário para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, dos quais 59% são necessários para novas infraestruturas. Com isso, a mobilização de capital privado torna-se fundamental para o avanço do crescimento econômico sustentável.

A América Latina e o Caribe desempenham um papel crítico na transição para energia limpa. A região demonstra um abundante potencial de energia renovável e desempenha um papel estratégico no apoio às cadeias de suprimentos globais, que são fundamentais para a descarbonização. Além disso, a região é severamente vulnerável às mudanças climáticas por meio de eventos climáticos intensificados e frequentes, como enchentes, secas e furacões. Em resposta, o CIFI está comprometido em abordar o aumento de eventos por meio de seu crescente portfólio de energia renovável, que inclui projetos de armazenamento de energia solar e sistema de energia solar mais bateria. De acordo com as prioridades de desenvolvimento sustentável da região, 70% dos recursos do empréstimo apoiarão projetos climáticos, particularmente atividades de mitigação climática.

Asorganizaçõesinclusivas de gênero demonstram maior inovação, retenção de funcionários e capacidade de resolver desafios complexos associados à transição energética. Como resultado, o CIFI está comprometido em fortalecer a igualdade de gênero em todo o seu portfólio e dentro de sua força de trabalho. Isso inclui direcionar 30% dos recursos do empréstimo para empresas 2X alinhadas, empresas que promovam a participação econômica das mulheres e apoiem o desenvolvimento da carreira das mulheres internamente. Como parte de seu compromisso, a FinDev Canada também está explorando maneiras de integrar a Assistência Técnica focada em gênero aos clientes da CIFI que se beneficiam dos recursos do empréstimo da FinDev Canada.

Esse investimento reflete as parcerias estratégicas em andamento do Canadá na América Latina e no Caribe e destaca as oportunidades de expandir os investimentos sustentáveis para a prosperidade econômica mútua.

"A FinDev Canada tem o prazer de reafirmar seu compromisso e aproveitar sua parceria com o CIFI para acelerar os projetos de infraestrutura climática na América Latina e no Caribe. Por meio de nossa colaboração renovada, podemos fortalecer o crescimento econômico, promover a igualdade de gênero e promover a ação climática em uma região altamente exposta aos impactos das mudanças climáticas ", disse Lori Kerr, CEO da FinDev Canada.

"Somos gratos à FinDev Canada por sua confiança e por fortalecer uma parceria de longadata focada em infraestrutura sustentável e inclusiva na América Latina e no Caribe. Esse financiamento apoiará a ação climática, acelerará a transição energética e aprofundará as práticas inclusivas de gênero em todo o nosso portfólio, contribuindo para as necessidades de desenvolvimento da região ", disse César Cañedo-Argüelles, CEO do CIFI.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é a instituição financeira bilateral de desenvolvimento (DFI) do Canadá, apoiando o desenvolvimento por meio do setor privado. Fornecemos soluções de financiamento, investimento e financiamento misto, bem como assistência técnica e consultoria, para promover o crescimento sustentável e inclusivo em mercados emergentes e economias em desenvolvimento (EMDEs), em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os compromissos do Acordo de Paris. Saiba mais sobre a FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

Sobre o CIFI

A CIFI é uma plataforma de investimento baseada no Panamá que fornece soluções financeiras integradas para desenvolvedores e investidores privados em infraestrutura sustentável e de alto impacto na América Latina e no Caribe. Com um sólido histórico de envolvimento em mais de 220 transações avaliadas em mais de US$ 2 bilhões em desembolsos, o CIFI mobilizou com sucesso $ 21 bilhões em capital desde sua constituição em 2001. Saiba mais sobre o CIFI em www.cifi.com.

Contatos de mídia: FinDev Canadá: [email protected]; CIFI: [email protected]

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FONTE FinDev Canada