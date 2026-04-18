FinDev Canada se compromete com US $ 30 milhões para promover o setor de energia renovável da Argentina

MONTREAL, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, anuncia um empréstimo de US $ 30 milhões para a GEAR PEO, filial dedicada da GEAR I S.A., (Generación Eléctrica Renovable I S.A), de propriedade da Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) e da Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. (grupo ArcelorMittal). O financiamento apoiará o desenvolvimento, construção e operação de um projeto eólico Olavarría de 185,6 MW e permitirá a expansão da infraestrutura de transmissão entre Olavarría e Ezeiza, na Argentina.

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O investimento da FinDev Canada faz parte de uma linha de crédito de US $ 140 milhões liderada pela Corporação Financeira Internacional (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Proporcionará uma maior integração das energias renováveis e expandirá o fornecimento de eletricidade com baixo teor de carbono aos utilizadores industriais e comerciais. Além disso, espera-se que gere crescimento econômico local, incluindo aproximadamente 250 empregos durante a construção e aumento das aquisições locais.

O projeto busca expandir a capacidade eólica e atualizar a infraestrutura de transmissão. Isso diversificará o mix de energia, melhorando a confiabilidade da rede, reduzindo o congestionamento e aumentando a previsibilidade de custos para os usuários finais. Espera-se que o investimento da FinDev Canada apoie a prevenção de aproximadamente 35.000 toneladas de emissões de gases de efeito estufa anualmente, contribuindo para os objetivos climáticos e de descarbonização do país.

O projeto conecta os principais compradores industriais e comerciais, como aço, petroquímicos, cimento e agroindústria, para apoiar a demanda por eletricidade de baixo carbono. Ao permitir acordos de compra direta de energia com participantes privados em um ambiente restrito, fortalece a resiliência e a competitividade do mercado, ao mesmo tempo em que promove a transição energética da Argentina.

O investimento da FinDev Canada ajuda a promover o relacionamento contínuo do Canadá com a Argentina, apoiando os principais projetos de infraestrutura que promovem a mitigação climática, criam oportunidades econômicas e fortalecem o desenvolvimento sustentável. Ao construir relacionamentos fortes em um setor altamente especializado, também cria uma base para o envolvimento contínuo.

"Entendemos a importância de parceiros confiáveis e estratégicos para apoiar o crescimento contínuo do setor de energia renovável da Argentina e consideramos a PCR e a GEAR como parceiros-chave para o avanço dos esforços de descarbonização do país. Juntamente com a IFC, nosso investimento ajuda a expandir o acesso à energia limpa, promovendo o desenvolvimento do mercado local, a criação de empregos e o fortalecimento de nosso portfólio de infraestrutura sustentável na região ", disse Lori Kerr, CEO da FinDev Canada.

"Investir em infraestruturas fortes e modernas está no centro da abordagem do Grupo Banco Mundial para a criação de emprego. Por meio dessa parceria, estamos apoiando a Argentina no fortalecimento de seu sistema de energia, ao mesmo tempo em que somos pioneiros na primeira iniciativa de energia renovável do país para integrar a transmissão financiada pelo setor privado à rede - melhorando a eficiência e a resiliência e fornecendo eletricidade confiável e acessível para empresas e comunidades ", disse Cheryl Edleson Hanway, Diretora de Infraestrutura, Energia e Mineração da IFC para a Europa, América Latina e Caribe.

"Na PCR, reafirmamos nosso compromisso com a energia e o desenvolvimento produtivo da Argentina. Este acordo de financiamento com a FinDev e a IFC nos permite avançar com um projeto que integra infraestrutura estratégica, energia renovável e a criação de oportunidades para comunidades e cadeias de valor. Iniciativas como essa fortalecem a competitividade do país, promovem investimentos de longo prazo e ajudam a construir uma base sólida para o crescimento sustentável que beneficie a sociedade ", afirmou Martín Brandi, CEO da PCR.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é a instituição financeira bilateral de desenvolvimento do Canadá, apoiando o desenvolvimento por meio do setor privado. Fornecemos soluções de financiamento, investimento e financiamento misto, bem como assistência técnica e consultoria, para promover o crescimento sustentável e inclusivo em mercados emergentes e economias em desenvolvimento (EMDEs), em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os compromissos do Acordo de Paris. Saiba mais sobre a FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

Sobre a IFC

A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição global de desenvolvimento focada no setor privado em mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso capital, experiência e influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2025, a IFC destinou um recorde de $ 71,7 bilhões a empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando soluções do setor privado e mobilizando capital privado para criar um mundo livre da pobreza em um planeta habitável. Para mais informações, acesse www.ifc.org.

Sobre PCR

Empresa de propriedade argentina com mais de 100 anos de história no país, especializada em petróleo e gás, energia renovável e cimento. É a empresa privada mais antiga da indústria petrolífera argentina, a principal fabricante de cimento da região da Patagônia e uma das líderes em geração de energia renovável, operando atualmente quatro complexos eólicos com uma capacidade instalada total de 545 MW, localizados nas províncias de Santa Cruz, Buenos Aires e San Luis.

Em sua divisão de cimento, a empresa possui duas plantas de produção em Comodoro Rivadavia (Chubut) e Pico Truncado (Santa Cruz), com capacidade instalada de 800 mil toneladas por ano. Por fim, em sua divisão de petróleo e gás, opera na Argentina, nas províncias de La Pampa e Mendoza, e possui seis blocos de exploração e produção no Equador, com uma produção líquida total de 20.878 barris de óleo equivalente por dia. Desde 2022, a empresa também desenvolve projetos de investimento em energia nos Estados Unidos.

Sobre a ArcelorMittal Acindar:

A ArcelorMittal Acindar é a principal produtora de produtos longos de aço da Argentina, fornecendo aos setores industrial, agrícola e de construção soluções de alta qualidade e valor agregado.

Com mais de 80 anos de história no país, a empresa faz parte da ArcelorMittal - a maior siderúrgica e mineradora do mundo - desde 2006. Opera instalações modernas e de grande escala em cinco cidades da Argentina. Sua principal unidade de produção está localizada em Villa Constitución (província de Santa Fé), onde executa um processo de produção integrado que inclui um porto mineral, uma Planta de Redução Direta, uma usina siderúrgica com fornos de arco elétrico e máquinas de fundição contínua, laminadores de última geração e instalações de produção de arame.

Parte do processo de produção também é realizada em suas outras fábricas em Rosário (Santa Fé); San Nicolás e La Tablada (Buenos Aires)- onde está localizada sua sede corporativa -, bem como em suas instalações de produção de Malha de Arame e Pregos e Malha Especializada em Villa Mercedes (San Luis).

A empresa promove uma cultura centrada em segurança, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas, criando oportunidades de crescimento e construindo relacionamentos fortes com as comunidades onde atua. Guiada pelo seu propósito de produzir aços mais inteligentes para as pessoas e o planeta, a ArcelorMittal Acindar continua a liderar a transformação da indústria na Argentina.

Contato com a mídia: FinDev Canadá: [email protected]

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FONTE FinDev Canada