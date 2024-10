Fitch Ratings Atribui à Moldávia uma Classificação 'B+' com Perspectiva Estável, Refletindo Resilience Econômica e Financeira

CHISINAU, Moldávia, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Fitch Ratings atribuiu à República da Moldávia um Rating Padrão de Emissor de Moeda Estrangeira (IDR) de Longo Prazo de 'B+' com uma Perspectiva Estável. Essa classificação destaca o compromisso constante do país em manter a estabilidade macroeconômica e financeira por meio de políticas fiscais prudentes, uma estrutura confiável de metas de inflação e um regime de taxa de câmbio flexível. Estes fatores, combinados com um setor bancário resiliente, demonstram o progresso da Moldávia na superação dos desafios do passado e na construção de um ambiente financeiro mais estável.

Um dos principais elementos que apoiam esta classificação é a resiliência do setor bancário da Moldávia. Nos últimos 10 anos, a Moldávia realizou uma revisão abrangente de seus padrões regulatórios. Hoje, o setor permanece bem capitalizado, lucrativo e exibe baixos níveis de empréstimos inadimplentes. Essas melhorias fortaleceram o sistema financeiro do país, aumentando a confiança em sua capacidade de resistir às pressões econômicas.

Victoria Belous, Ministra das Finanças da República da Moldávia, enfatizou a importância da classificação no fortalecimento da capacidade financeira da Moldávia:

"A classificação B+ com perspectiva estável reflete nossos esforços para manter a estabilidade financeira e gerenciar com prudência a dívida pública. Isso envia um forte sinal aos investidores e confirma a eficácia de nossas políticas. Esta classificação abrirá novas oportunidades de financiamento e apoiará a expansão da Moldávia nos mercados internacionais."

Sua declaração ressalta o foco do governo na gestão fiscal responsável e como a classificação se alinha com as ambições da Moldávia de atrair investidores internacionais.

Dumitru Alaiba, Ministro do Desenvolvimento Econômico e Digitalização da República da Moldávia, também comentou sobre o impacto positivo do rating da Fitch na atratividade do investimento global da Moldávia:

"Por muitos anos, temos nos esforçado para melhorar a classificação do nosso país. O relatório da Fitch Ratings é um indicador-chave para os mercados financeiros e investidores institucionais. Quanto melhor a classificação, mais atraente e estável o país se torna e menor o custo do financiamento. Estamos atuando em todas as frentes de reforma sob nosso controle. Estou satisfeito por ver que os nossos esforços nos últimos três anos estão agora a produzir resultados tangíveis. Continuamos trabalhando duro para seguir em frente."

A classificação B+ da Moldávia, juntamente com sua perspectiva estável, confirma o compromisso do país com as reformas econômicas e a disciplina financeira. Ao manter políticas fiscais prudentes e um ambiente regulatório robusto, a Moldávia está bem posicionada para alavancar novas oportunidades de financiamento. Como resultado, esse rating serve como um marco para o país, que continua a expandir sua presença nos mercados internacionais e fortalecer a confiança dos investidores.

FONTE Invest Moldova Agency