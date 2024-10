Fitch Ratings attribue à la Moldavie la note « B+ » avec une perspective stable, reflétant sa résilience économique et financière

CHISINAU, Moldavie, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Fitch Ratings a attribué à la République de Moldavie une note de défaut d'émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères de « B+ » avec une perspective stable. Cette note souligne l'engagement constant du pays à maintenir la stabilité macroéconomique et financière grâce à des politiques budgétaires prudentes, à un cadre crédible de ciblage de l'inflation et à un régime de taux de change flexible. Ces facteurs, combinés à un secteur bancaire résilient, démontrent les progrès réalisés par la Moldavie pour surmonter les défis du passé et construire un environnement financier plus stable.

La résilience du secteur bancaire de la Moldavie est l'un des éléments clés qui justifient cette notation. Au cours des dix dernières années, la Moldavie a entrepris une révision complète de ses normes réglementaires. Aujourd'hui, le secteur reste bien capitalisé, rentable et présente de faibles niveaux de prêts non performants. Ces améliorations ont renforcé le système financier du pays et la confiance dans sa capacité à résister aux pressions économiques.

Victoria Belous, ministre des finances de la République de Moldavie, a souligné l'importance de cette notation pour le renforcement de la position financière de la Moldavie :

« La note B+ avec une perspective stable reflète nos efforts pour maintenir la stabilité financière et gérer prudemment la dette publique. Elle envoie un signal fort aux investisseurs et confirme l'efficacité de nos politiques. Cette notation ouvrira de nouvelles possibilités de financement et soutiendra l'expansion de la Moldavie sur les marchés internationaux. »

Sa déclaration souligne l'importance accordée par le gouvernement à une gestion budgétaire responsable et la manière dont la notation s'aligne sur les ambitions de la Moldavie d'attirer les investisseurs internationaux.

Dumitru Alaiba, le ministre du développement économique et de la numérisation de la République de Moldavie, a également commenté l'impact positif de la notation de Fitch sur l'attractivité de la Moldavie en matière d'investissement au niveau mondial :

« Depuis de nombreuses années, nous nous efforçons d'améliorer la notation de notre pays. Le rapport de Fitch Ratings est un indicateur clé pour les marchés financiers et les investisseurs institutionnels. Plus la notation est bonne, plus le pays est attractif et stable, et plus le coût du financement est faible. Nous agissons sur tous les fronts de la réforme qui sont sous notre contrôle. Je suis heureux de constater que les efforts que nous avons déployés au cours des trois dernières années donnent aujourd'hui des résultats tangibles. Nous continuons à travailler dur pour aller de l'avant. »

La note B+ de la Moldavie, associée à une perspective stable, confirme l'engagement du pays en faveur des réformes économiques et de la discipline financière. En maintenant des politiques budgétaires prudentes et un environnement réglementaire solide, la Moldavie est bien placée pour tirer parti de nouvelles possibilités de financement. Cette notation constitue donc une étape importante pour le pays, qui continue d'étendre sa présence sur les marchés internationaux et de renforcer la confiance des investisseurs.