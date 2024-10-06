惠譽評級 (Fitch Ratings) 將摩爾多瓦評定為「B+」級，展望穩定，反映出該國的經濟和金融復原能力。

摩爾多瓦基希訥烏2024年10月6日 /美通社/ -- 惠譽評級 (Fitch Ratings) 將摩爾多瓦共和國的長期外幣發行人違約評級 (IDR) 定為「B+」，展望穩定。該評級強調了摩爾多瓦在保持宏觀經濟和金融穩定方面的穩定承諾，體現於審慎的財政政策、可信的通脹目標框架以及靈活的匯率制度。這些因素，加上強韌的銀行業，展現了摩爾多瓦在克服過去挑戰和建立更穩定金融環境方面的進展。

支持此評級的關鍵因素之一是摩爾多瓦銀行業的韌性。在過去10年中，摩爾多瓦對其監管標準進行了全面改革。如今，該行業資本充足，盈利能力強，且不良貸款比例較低。這些改進鞏固了該國的金融體系，增強了對其抵禦經濟壓力能力的信心。

摩爾多瓦共和國財政部長Victoria Belous強調了此次評級對於加強摩爾多瓦金融地位的重要性：

「"B+評級及穩定展望反映了我們在保持金融穩定和審慎管理公共債務方面的努力。這向投資者發出了強烈信號，證實了我們政策的有效性。該評級將為摩爾多瓦開啟新的融資機會，並支持我們在國際市場上的擴展。」

她的聲明強調了政府對負責任財政管理的重視，以及此次評級如何與摩爾多瓦吸引國際投資者的願景相一致。

摩爾多瓦共和國經濟發展與數位化部長Dumitru Alaiba也對惠譽評級對摩爾多瓦全球投資吸引力的正面影響發表了評論：

「多年來，我們一直在努力提高我們國家的評級。惠譽評級的報告是金融市場和機構投資者的一個關鍵指標。評級越高，國家就越具吸引力和穩定性，融資成本也越低。我們在所有可控的改革領域上持續努力。我很高興看到我們在過去三年中的努力現在已經產生了實質性成果。我們將繼續努力向前邁進。」

摩爾多瓦的B+評級及穩定展望證實了該國對經濟改革和財政紀律的承諾。透過維持審慎的財政策略和健全的監管環境，摩爾多瓦已為把握新的融資機會奠定了良好基礎。因此，這一評級對於該國來說是一個重要的里程碑，隨著其在國際市場上的不斷擴展，這也將進一步增強投資者的信心。

SOURCE Invest Moldova Agency