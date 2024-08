Flacidez após rápida perda de peso? Veja procedimentos estéticos que podem ajudar a melhorar a qualidade da pele

Tratamento com bioestimulador de colágeno e skinboosters são alternativas para recuperar a firmeza e o viço da pele

SÃO PAULO, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- É comum que muitas pessoas busquem maneiras rápidas de emagrecer, frequentemente adotando métodos que prometem resultados instantâneos. Porém, o que muitas delas não sabem é que esse emagrecimento acelerado pode ter consequências indesejadas, como a flacidez da pele, por exemplo.

De acordo com a dermatologista Priscilla Sarlos (CRM-RJ 5288506-1), isso acontece porque, nesse processo de emagrecimento, ocorre a perda de gordura em pontos estratégicos da face, além de uma desorganização na estrutura da pele. Essas alterações resultam num "derretimento facial", associado à maior percepção de flacidez da pele. Ela ainda explica que, nesses casos, em que há o desejo de recuperar a densidade e sustentação da pele, mas manter a aparência esbelta da face emagrecida, a associação de procedimentos estéticos para estímulo de colágeno e qualidade de pele pode ajudar: "A estética injetável é uma opção que tem ganhado bastante destaque, pois alguns tratamentos ajudam a melhorar a qualidade da pele de faces emagrecidas, que ficam com o aspecto flácido após passarem pelo processo de rápida perda de peso", explica.

Um desses tratamentos é o bioestimulador de colágeno Sculptra®, indicado para melhorar a firmeza e sustentação da pele1-2. Ele possui duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno*3 e estimula sua produção na pele em 66,5%4, com duração comprovada de mais de 2 anos5. Além dele, outro procedimento possível é o tratamento com ácido hialurônico injetável. Uma das opções disponíveis no mercado é o Restylane®, que proporciona resultados personalizados**6-10 e naturais na opinião dos especialistas11. Em sua versão Restylane® SkinboostersTM, melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele12-15: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses***13.

A Dra. Priscilla Sarlos explica, inclusive, que a associação desses dois tratamentos pode proporcionar resultados ainda mais satisfatórios. "O bioestimulador de colágeno restaura a firmeza e sustentação da pele, enquanto o skinbooster hidrata de maneira profunda. Assim, ambos proporcionam benefícios que resultam na melhora da qualidade da pele", complementa a dermatologista.

Atenta a esta oportunidade, a Galderma, empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, lançou, recentemente, a técnica Firm&Refresh16, que combina, no mesmo protocolo de tratamento, a aplicação de Sculptra® e Restylane® SkinboostersTM, a fim de aproveitar os benefícios de ambos os produtos para recuperar a qualidade da pele, mantendo sempre as características individuais do paciente. Outra técnica já conhecida é a Firm&LyftTM17, que associa Sculptra® e Restylane® para combater a flacidez e promover a estruturação e sustentação dos tecidos da face, contribuindo para o efeito lifting a longo prazo.

Pacientes afirmam melhora na flacidez após uso de bioestimulador de colágeno

Wanessa Scorza, de 33 anos, conta que iniciou o processo de emagrecimento durante a pandemia, em 2022. "Sob orientação do meu endocrinologista, iniciei o tratamento para emagrecimento, aliado a uma rotina de exercícios físicos e uma dieta balanceada. Em um ano, eu emagreci 30kg, e notei que meu rosto ficou com aquele aspecto caído. Foi nessa época, junto com a minha dermatologista, que decidimos aplicar Sculptra para fazer um efeito lifting da face. Estou muito feliz por ter iniciado o procedimento logo no início do emagrecimento, pois isso me ajudou a prevenir a flacidez ao longo do processo", afirma.

"Sabendo previamente que a Wanessa iniciaria um processo de perda de peso contínuo e rápido, optamos por começar seu protocolo de tratamento com bioestimulador de colágeno logo no início da perda de peso. As sessões foram realizadas mensalmente, num total de 3 sessões, e o resultado mostrou como o estímulo de colágeno realizado concomitantemente com a perda de peso, conseguiu não só evitar a flacidez, mas também melhorar a qualidade da sua pele", explica a dermatologista Christine Guarnieri (CRM-SP 90764), profissional que atendeu Wanessa.

"A vantagem do uso dos bioestimuladores é a melhora progressiva e o estímulo do colágeno em uma fase mais catabólica do paciente, na qual o organismo está consumindo os excessos que estavam guardados no corpo, o que pode prevenir a flacidez decorrente da perda de peso maciça. Wanessa, que é uma paciente jovem, embora ainda tivesse bom tônus da pele, passou a apresentar certo grau de flacidez em virtude da perda desse volume. Por esse motivo, é importante que ela siga no protocolo de manutenção ao longo do ano", destaca o cirurgião plástico Fábio Saito (CRM-SP 97.388), que também atendeu a paciente.

Já Letícia Bisin, com 30 anos, comenta como o tratamento com Sculptra recuperou a qualidade da pele do seu rosto, após processo de emagrecimento em que perdeu 9 kg. "Em janeiro, comecei um acompanhamento com uma nutróloga para perder peso e ganhar massa magra. Em março, fui à dermatologista para cuidar da pele do meu rosto e ela me recomendou um tratamento completo, com dermocosméticos para usar em casa diariamente, além de procedimentos estéticos injetáveis a serem realizados em consultório. Um deles foi com Sculptra, bioestimulador de colágeno que me encantou! Como já tinha emagrecido e ainda iria emagrecer mais, meu rosto estava um pouco 'caído', e Sculptra chegou no momento certo para melhorar esse aspecto da minha pele, que estava me incomodando. O procedimento foi bem rápido e notei uma grande diferença após um mês", explica.

É importante ressaltar que a aplicação de Sculptra® e Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

*Estudo experimental.

**Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

***Avaliação de durabilidade no dorso das mãos, n=93.

Referências

1. Machado Filho CDS et al. PolyLlactic acid: a biostimulating agent. Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):345­-50.

2. Stein P et al. The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. Journal of Dermatological Science 78 (2015) 26–33

3. Oh S, Lee JH, Kim HM, Batsukh S, Sung MJ, Lim TH, Lee MH, Son KH, Byun K. Poly-L-Lactic Acid Fillers Improved Dermal Collagen Synthesis by Modulating M2 Macrophage Polarization in Aged Animal Skin. Cells. 2023 May 5;12(9):1320

4. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013 Jun;39(6):915-22.

5. Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the ecacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

6. Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.

7. Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.

8. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

9. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

10.Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.

11. Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

12. Belmontesi M, De Angelis F, Di Gregorio C, Iozzo I, Romagnoli M, Salti G, Clementoni MT. Injectable Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid as a Skin Quality Booster: An Expert Panel Consensus. J Drugs Dermatol. 2018 Jan

13. Wu Y et al. A randomized study showing improved skin quality and aesthetic appearance of dorsal hands after hyaluronic acid gel treatment in a Chinese population. J Cosmet Dermatol 2020

14. Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov

15. Kim, J. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2014;20(2):97-103.

16. Saito F, et al. Concurrent application of injectable Poly-LLactic acid and hyaluronic acid for facial rejuvenation. Poster apresentado no International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 1-3 Fevereiro 2024, Paris, França.

17. Sarubi J, et al. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com

FONTE Galderma