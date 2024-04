Fone para treinar: modelo da Huawei é ideal para quem gosta de exercício

SÃO PAULO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Praticar exercícios sem ouvir música é algo inimaginável para muita gente. Felizmente, os fones de ouvido Bluetooth têm sido grandes aliados para poder ir à academia, correr ou andar de bicicleta enquanto as pessoas ouvem suas músicas ou podcasts favoritos. O problema é que, muitas vezes, a combinação de cancelamento passivo e ativo de ruído, somado ao volume da música, dificultam a percepção dos sons ao seu redor, o que em determinados momentos pode ser perigoso, principalmente quando o usuário estiver pedalando. Para resolver este problema, a Huawei criou o HUAWEI FreeClip, seu primeiro fone de ouvido com a tecnologia Open-Ear (ajuste aberto).

Mesmo sem bloquear o entorno, o fone oferece áudio de qualidade e encaixa com conforto e firmeza na orelha, tornando-os ideais para treinos ao ar livre. Para garantir a privacidade do usuário, o fone conta com tecnologia de ondas sonoras reversas que previnem o vazamento de som, impedindo que outras pessoas escutem o áudio. Além disso, o dispositivo é compatível tanto com Android, quanto com iOS, então qualquer pessoa pode aproveitar seus recursos.

Fones de ouvido que se adaptam a você

Com design inovador criado com base em dados reais dos ouvidos de 10 mil pessoas, o HUAWEI FreeClip consegue se adaptar às orelhas de cada usuário1. O fone é composto por três peças que trabalham em conjunto para proporcionar uma experiência de som completa: a Esfera Acústica (que fornece o som), o Módulo Central (que é o suporte do dispositivo e se adapta à curvatura natural de cada orelha), e a haste em formato de C (que é maleável e une as duas partes).

A haste em formato de C é composta por um fio de titânio e níquel com memória de forma, que se ajusta ao formato das orelhas do usuário em tempo real, pois traz um sensor adaptativo que reconhece os contornos a da orelha e ajusta a força de fixação, reduzindo o estresse na cartilagem¹. Isso permite que o fone se ajuste bem, independentemente do tipo de ouvido, sendo confortável mesmo depois de várias horas de uso¹.

Outra medida que torna o HUAWEI FreeClip o fone ideal para a prática esportiva é sua certificação IP54, que garante resistência à água, poeira e suor para treinos intensos2.

Protegido contra barulho do vento

Operando por meio de algoritmos inteligente complexos, o FreeClip traz soluções para garantir que o usuário possa realizar ligações em qualquer ambiente, inclusive enquanto anda de bicicleta3. Equipado com um duto de supressão de som que ajuda a reduzir o ruído do vento, além do uso de 2 microfones + VPU, o fone diferencia, em tempo real, a voz da pessoa e os ruídos de fundo, captando aquilo que deve ser transmitido enquanto inibe os demais barulhos.

A Huawei também desenvolveu seu próprio microfone de impressão de voz que é guiado por um algoritmo de cancelamento de ruído multicanal chamado DNN (Rede Neural Profundo). Combinados com o design e o suporte de software e hardware, esses recursos permitem que o HUAWEI FreeClip ofereça efeitos de alta qualidade em termos de cancelamento de ruído de chamadas e prevenção de ruídos ambiente e do vento.

Além disso, em termo de autonomia, o fone provém até 8 horas de reprodução contínua, ou até 36 horas de bateria com a presença de seu estojo de carregamento4.

Disponibilidade

O HUAWEI FreeClip está disponível no Brasil desde 4 de março de 2024, pelo preço sugerido a partir de R$ 1.299,00 na Amazon e Mercado Livre, revendedores oficiais do produto5.

Para ficar por dentro de tudo da marca, consulte a página oficial da Huawei.

1 Se você sentir desconforto nos ouvidos ao usar os fones de ouvido, é recomendável que pare de usá-los e consulte um médico. Fones de ouvido que não sejam de nível fitness não são recomendados para longos períodos de uso.

2 Este produto não é um dispositivo profissional à prova d'água, mas é resistente a salpicos durante o uso normal. Foi testado para atingir o nível IP54 em um laboratório sob condições controladas. A resistência a respingos não é permanente, e a proteção pode diminuir com o desgaste diário.

3 O cancelamento de ruído pode reduzir sua capacidade de perceber alarmes e alertas em seu ambiente. Por favor, certifique-se de que o ambiente é seguro antes de ativar este recurso.

4 Em termos de autonomia o HUAWEI FreeClip oferece até 36 horas de áudio com o estojo de carregamento, sendo que cada fone pode oferecer até 8 horas de reprodução de música com uma única carga. Com base nos resultados dos testes de laboratório da HUAWEI. O uso real pode variar dependendo das diferenças de produto, hábitos do usuário e variáveis do ambiente.

5 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

