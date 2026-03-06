Huawei apresenta a solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus, reformulando a segurança do campus com IA

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a Huawei apresentou a solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus, desenvolvida para reformular a segurança da rede do campus na era da IA. A Huawei também anunciou o primeiro lançamento comercial do AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, outra conquista importante em termos de confiabilidade, desempenho e experiência móvel sem fio.

Shawn Zhao, presidente da área de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, afirmou: "Na era da IA, as redes de campus foram além da conectividade e se transformaram em um hub seguro que conecta os mundos digital e físico. A solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus da Huawei atende a isso oferecendo segurança de ativos, conectividade, espacial e de privacidade."

Segurança de ativos: a solução da Huawei usa a identificação de agrupamento para reconhecer automaticamente terminais burros com 95% de precisão. Combinando a detecção de anomalias de comportamento de terminais com inferência local em switches, a solução consegue detectar essas anomalias de comportamento em segundos e bloquear os terminais proativamente, evitando intrusões.





Segurança de conectividade: a solução da Huawei usa o Wi-Fi Shield para eliminar a interceptação de dados na camada física. Além disso, emprega MACsec de ponta a ponta e Criptografia Pós-Quântica (PQC) para fornecer garantia de segurança de longo prazo para transmissão de dados, mesmo com o amadurecimento da computação quântica.





Segurança espacial: a solução da Huawei detecta o status da segurança espacial em uma rede do campus por meio de um único ponto de acesso sem fio, identificando atividades não autorizadas em segundos.





a solução da Huawei detecta o status da segurança espacial em uma rede do campus por meio de um único ponto de acesso sem fio, identificando atividades não autorizadas em segundos. Segurança de privacidade: o iGuard AP da Huawei detecta com precisão dispositivos de imagem ilegais, como câmeras ocultas, para proteger segredos comerciais e privacidade pessoal em locais privados, como escritórios executivos e quartos de hotel.

A Huawei também apresentou muitos produtos inovadores para redes de campus.

AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP: este AP aproveita o agendamento coordenado inteligente e a reutilização espacial (iCSSR), que é uma tecnologia de colaboração multi-AP, para reduzir a interferência de cocanal enquanto duplica o desempenho da rede. Sua tecnologia Smart Beamforming (Smart BF) detecta o movimento do usuário em milissegundos e garante que não haja degradação da velocidade em ambientes de mobilidade de terminais. A tecnologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) virtualiza vários APs em um único super AP, permitindo roaming zero em toda a rede.





aproveita o agendamento coordenado inteligente e a reutilização espacial (iCSSR), que é uma tecnologia de colaboração multi-AP, para reduzir a interferência de cocanal enquanto duplica o desempenho da rede. Sua tecnologia Smart Beamforming (Smart BF) detecta o movimento do usuário em milissegundos e garante que não haja degradação da velocidade em ambientes de mobilidade de terminais. A tecnologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) virtualiza vários APs em um único super AP, permitindo roaming zero em toda a rede. Switches CloudEngine Twins: para evitar falhas de acesso em terminais de uplink único, os switches gêmeos da Huawei adotam uma arquitetura de matriz de comutação múltipla, que garante recuperação de falhas em segundos e atualizações contínuas e sem tempo de inatividade, oferecendo uma experiência de rede de alto desempenho e altamente confiável com serviços ininterruptos.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a inovar para construir uma base de rede de campus de 10 Gbps de alta qualidade e impulsionar a inteligência do setor, juntamente com clientes, parceiros e organizações do setor.

