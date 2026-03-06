Huawei apresenta a solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus, reformulando a segurança do campus com IA

Notícias fornecidas por

Huawei

06 mar, 2026, 14:20 GMT

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a Huawei apresentou a solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus, desenvolvida para reformular a segurança da rede do campus na era da IA. A Huawei também anunciou o primeiro lançamento comercial do AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, outra conquista importante em termos de confiabilidade, desempenho e experiência móvel sem fio.

Continue Reading
Shawn Zhao fazendo um discurso (PRNewsfoto/Huawei)
Shawn Zhao fazendo um discurso (PRNewsfoto/Huawei)

Shawn Zhao, presidente da área de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, afirmou: "Na era da IA, as redes de campus foram além da conectividade e se transformaram em um hub seguro que conecta os mundos digital e físico. A solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus da Huawei atende a isso oferecendo segurança de ativos, conectividade, espacial e de privacidade."

  • Segurança de ativos: a solução da Huawei usa a identificação de agrupamento para reconhecer automaticamente terminais burros com 95% de precisão. Combinando a detecção de anomalias de comportamento de terminais com inferência local em switches, a solução consegue detectar essas anomalias de comportamento em segundos e bloquear os terminais proativamente, evitando intrusões.

  • Segurança de conectividade: a solução da Huawei usa o Wi-Fi Shield para eliminar a interceptação de dados na camada física. Além disso, emprega MACsec de ponta a ponta e Criptografia Pós-Quântica (PQC) para fornecer garantia de segurança de longo prazo para transmissão de dados, mesmo com o amadurecimento da computação quântica.

  • Segurança espacial: a solução da Huawei detecta o status da segurança espacial em uma rede do campus por meio de um único ponto de acesso sem fio, identificando atividades não autorizadas em segundos.

  • Segurança de privacidade: o iGuard AP da Huawei detecta com precisão dispositivos de imagem ilegais, como câmeras ocultas, para proteger segredos comerciais e privacidade pessoal em locais privados, como escritórios executivos e quartos de hotel.

A Huawei também apresentou muitos produtos inovadores para redes de campus.

  • AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP: este AP aproveita o agendamento coordenado inteligente e a reutilização espacial (iCSSR), que é uma tecnologia de colaboração multi-AP, para reduzir a interferência de cocanal enquanto duplica o desempenho da rede. Sua tecnologia Smart Beamforming (Smart BF) detecta o movimento do usuário em milissegundos e garante que não haja degradação da velocidade em ambientes de mobilidade de terminais. A tecnologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) virtualiza vários APs em um único super AP, permitindo roaming zero em toda a rede.

  • Switches CloudEngine Twins: para evitar falhas de acesso em terminais de uplink único, os switches gêmeos da Huawei adotam uma arquitetura de matriz de comutação múltipla, que garante recuperação de falhas em segundos e atualizações contínuas e sem tempo de inatividade, oferecendo uma experiência de rede de alto desempenho e altamente confiável com serviços ininterruptos.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a inovar para construir uma base de rede de campus de 10 Gbps de alta qualidade e impulsionar a inteligência do setor, juntamente com clientes, parceiros e organizações do setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926864/Shawn_Zhao_delivering_a_speech.jpg

FONTE Huawei

Da mesma fonte

Huawei lança plataforma de dados de IA para acelerar a sua adoção em empresas

Huawei lança plataforma de dados de IA para acelerar a sua adoção em empresas

Durante o Fórum de Inovação em Data Centers de IA da Huawei no MWC Barcelona 2026, a Huawei apresentou sua plataforma de dados de IA, projetada para...
Huawei apresenta soluções segmentadas para os setores de escritório, saúde e educação

Huawei apresenta soluções segmentadas para os setores de escritório, saúde e educação

Durante o MWC 2026, a Huawei revelou uma nova linha de soluções dedicadas aos setores de escritório, saúde e educação. Ao integrar tecnologias...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Telecommunications Equipment

Telecommunications Equipment

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics