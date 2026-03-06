Huawei lança plataforma de dados de IA para acelerar a sua adoção em empresas

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o Fórum de Inovação em Data Centers de IA da Huawei no MWC Barcelona 2026, a Huawei apresentou sua plataforma de dados de IA, projetada para enfrentar os principais desafios na adoção de agentes de IA e fortalecer a base de dados para a transformação digital e inteligente das empresas.

Xie Liming, presidente da frente de tecnologia flash da unidade de dados da Huawei, lança a Plataforma de Dados para IA (PRNewsfoto/Huawei)

Os agentes de IA estão agora no centro dessa transformação. Contudo, apesar de possuírem volumes massivos de dados, as empresas ainda enfrentam dificuldades para implementar agentes de IA em larga escala devido a vários desafios, incluindo a demora na aquisição de conhecimento, baixa precisão na recuperação de informações, inferência ineficiente em cenários de interação de longa sequência ou múltiplos turnos, e a falta de memória de tarefas e acúmulo de experiência. Essas lacunas mantêm a maioria dos agentes de IA restritos à fase de demonstração, distantes de estarem prontos para aplicações corporativas de produção.

Em resposta direta a esses desafios comuns, Xie Liming, presidente da divisão de armazenamento flash da linha de produtos de armazenamento de dados da Huawei, apresentou a plataforma de dados de IA. Ela integra a base de conhecimento, o cache KV e o banco de memória, e é coordenada pelo UCM. Essa plataforma permite que os agentes de IA corporativos deixem de ser apenas demonstrações e se tornem ferramentas reais de produção.

Geração e recuperação de conhecimento com busca multimodal em tempo real e de alta precisão para agentes

Esta tecnologia utiliza bases de conhecimento para detectar continuamente mudanças nos dados de origem e converter dados brutos em conhecimento quase em tempo real. A solução converte dados multimodais em conhecimento de alta precisão por meio de análise multimodal sem perdas e codificação em nível de token, alcançando uma precisão de recuperação superior a 95%.

Cache KV para aceleração de inferência, utilizando dados de memória histórica para melhorar a eficiência de inferência dos agentes

O gerenciamento e a estratificação inteligente do cache KV reduzem drasticamente o processamento repetido durante a inferência, resultando em menor latência, maior rendimento e melhor experiência do usuário, além de oferecer suporte robusto para inferências complexas e de longa sequência.

Extração e recuperação de memória com resumos contínuos e personalizados para agentes

Esta tecnologia utiliza bancos de memória para acumular memória de trabalho e memória experiencial durante a interação com o agente de IA. O sistema realiza o rastreamento de memória e promove o aprendizado colaborativo entre múltiplos agentes para otimizar continuamente a precisão e a eficiência da inferência, tornando os modelos mais inteligentes conforme o uso.

Visando o futuro, a Huawei reforçará seu investimento em infraestrutura de dados de IA, capacitará a transformação do setor por meio de inovação contínua e trabalhará com clientes e parceiros globais para impulsionar a adoção da IA em mais áreas, liberando todo o potencial dos dados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926243/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg

