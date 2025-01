Forte Telecom é a primeira a lançar a solução DDoS de ponta da Corero Network Security

A principal operadora brasileira estreita a parceria com a Corero para oferecer disponibilidade de serviço e proteção incomparáveis para milhões de pessoas

MARLBOROUGH, Massachusetts, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), especialista em proteção contra ataques DDoS, associou-se à Forte Telecom, uma das principais provedoras de telecomunicações do Brasil, em um acordo plurianual e multimilionário. A Forte é a primeira prestadora de serviços do mundo a implantar o NTD3400 da Corero, um dispositivo de proteção contra ataques DDoS 400G que oferece escalabilidade e defesa incomparáveis contra futuras ameaças, garantindo serviços ininterruptos.

A parceria evidencia o foco da Corero em apoiar as principais empresas e prestadores de serviços em todo o mundo e, ao mesmo tempo, seleciona estrategicamente a Forte Telecom para apresentar o NTD3400. O crescimento impressionante da Forte e a visão compartilhada de disponibilidade garantida de serviços e defesa inovadora contra DDoS a tornaram a parceira ideal para essa primeira implementação mundial.

A jornada da Forte Telecom para se tornar prestadora de serviços de telecomunicações de ponta começou como um ISP B2C, um histórico que permite que a empresa tenha uma percepção única das necessidades de seus clientes. Por ter enfrentado os mesmos desafios que seus usuários, a Forte conhece de perto os pontos críticos associados a vulnerabilidades de rede e interrupções de serviço. Esse conhecimento levou a Forte a priorizar soluções que permitem a seus clientes desfrutar o luxo de uma "vida normal", sem a preocupação de ataques DDoS, monitoramento constante da rede ou de lidar com clientes insatisfeitos em razão de interrupções no serviço.

"Na Corero, acreditamos na formação de parcerias que promovam a inovação e forneçam valor excepcional aos clientes finais", declarou Carl Herberger, CEO da Corero Network Security. "Valorizamos profundamente o desejo da Forte Telecom de trazer tranquilidade para seus clientes - uma missão que se assemelha à nossa. Essa é uma parceria natural entre duas empresas comprometidas em aliviar a sobrecarga de seus clientes e obter uma disponibilidade de serviço inigualável. Juntas, estamos ressignificando o fornecimento de conectividade confiável e segura."

Com operações em vários estados, incluindo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Ceará, a extensa rede de fibra óptica da Forte garante acesso confiável e de baixa latência da Internet para milhares de usuários. Graças ao NTD3400 da Corero, a Forte conta com a melhor proteção do setor contra ataques DDoS sofisticados, além de simplificar as operações e preparar sua rede para o crescimento futuro.

"Uma grande parte do nosso sucesso reside no fato de nos mantermos conectados com nossa comunidade, fornecendo uma solução que mantém nossos clientes on-line de forma confiável", disse Sérgio Simas, CEO da Forte Telecom. "Como enfrentamos os mesmos desafios que nossos clientes, entendemos a necessidade vital de uma conectividade ininterrupta e sem transtornos. A abordagem inovadora da Corero, além de proteger nossa rede, também proporciona tranquilidade aos nossos clientes, permitindo que eles se dediquem ao que é mais importante. Essa parceria foi criada com base em uma visão em comum de aliviar a pressão sobre os clientes e oferecer estabilidade, confiança e disponibilidade de serviço inigualável."

A Forte adotou inicialmente a tecnologia da Corero por meio de um parceiro MSSP regional antes de fazer a transição para uma implementação específica da Corero. A implementação do NTD3400 aumenta ainda mais a capacidade da Forte de proteger seus clientes downstream e consolida sua posição de líder no fornecimento de serviços de telecomunicações seguros e de alto desempenho.

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma fornecedora líder de soluções de proteção contra DDoS, especializada em soluções de detecção automática e proteção com ferramentas de visibilidade de rede, análises e relatórios. A tecnologia da Corero protege contra ameaças de DDoS externas e internas em ambientes complexos de ponta e de assinantes, garantindo disponibilidade do serviço de internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA e Edimburgo, no Reino Unido, a Corero tem sede em Londres e está listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (código: CNS) e no mercado OTCQX dos EUA (OTCQX: DDOSF).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1100072/Corero_Network_Security_Logo.jpg

FONTE Corero Network Security