Forte Telecom تصبح أول من يُطلق حل الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة المتطور من Corero Network Security

أفضل شركة اتصالات برازيلية تعزز شراكتها مع شركة Corero لتقديم خدمة وحماية لا مثيل لها للملايين من الناس

مارلبورو، ماساتشوستس، 16 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Corero Network Security(المدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن تحت الرمز AIM: CNS) (والمدرجة في السوق الأمريكي للتداول خارج البورصة تحت الرمز OTCQX: DDOSF)، المتخصصة في الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDOS)، شراكة مع شركة Forte Telecom، وهي شركة برازيلية رائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في اتفاقية تمتد لعدة سنوات بملايين الدولارات. تعد Forte أول مزود خدمة في جميع أنحاء العالم ينشر جهاز حماية NTD3400 من Corero، وهو جهاز حماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة بقدرة 400 جيجا، ويوفر قابلية توسع ودفاع لا مثيل لها ضد التهديدات المتطورة، مما يضمن عدم انقطاع الخدمات.

تسلط هذه الشراكة الضوء على تركيز شركة Corero على دعم الشركات الرائدة ومزودي الخدمات على مستوى العالم مع اختيار شركة Forte Telecom بشكل استراتيجي لتقديم NTD3400. إن نمو شركة Forte المثير للإعجاب ورؤيتها المشتركة لضمان توافر الخدمة المضمونة والدفاع المبتكر ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة جعلها شريكًا مثاليًا لهذا النشر الأول من نوعه في العالم.

بدأت رحلة Forte Telecom لتصبح مزودًا لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة كمزود لخدمات الإنترنت بين الشركات والمستهلكين B2C، وهي خلفية تمنح الشركة فهمًا فريدًا لاحتياجات عملائها. بعد أن واجهت شركة Forte ذات مرة نفس التحديات التي واجهها مستخدموها، فإن Forte لديها معرفة مباشرة بنقاط الضعف في الشبكة وانقطاع الخدمة. وقد دفع هذا الفهم شركة Forte إلى إعطاء الأولوية للحلول التي توفر لعملائها رفاهية "الحياة الطبيعية"، أي خالية من القلق من هجمات حجب الخدمة الموزعة أو المراقبة المستمرة للشبكة أو التعامل مع العملاء الساخطين بسبب انقطاع الخدمة.

يقول كارل هيربرغر، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security: "نحن في Corero نؤمن بإقامة شراكات تدفع الابتكار وتقدم قيمة استثنائية للعملاء النهائيين". "نحن نقدر بشدة رغبة شركة Forte Telecom في توفير راحة البال لعملائها، وهي مهمة تتوافق مع مهمتنا. هذه شراكة طبيعية بين شركتين ملتزمتين بتخفيف الأعباء عن عملائهما وتحقيق توافر خدمة لا مثيل لها. نعمل معاً على إعادة تعريف معنى توفير اتصال موثوق وآمن."

تضمن شبكة الألياف الضوئية الواسعة التابعة لشركة Forte التي تعمل في العديد من الولايات، بما في ذلك ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو وميناس جيرايس وساو باولو وسيارا، الوصول إلى الإنترنت الموثوق به ومنخفض زمن الوصول لآلاف المستخدمين. بفضل جهاز NTD3400 من Corero، تكتسب Forte حماية رائدة في القطاع ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة المتطورة مع تبسيط العمليات وتهيئة شبكتها للنمو المستقبلي.

قال سيرجيو سيماس، الرئيس التنفيذي لشركة Forte Telecom: "يتمثل جزء كبير من نجاحنا في البقاء على اتصال مع مجتمعنا، توفير طوق نجاة يبقي عملاءنا على اتصال دائم بالإنترنت". "نظرًا لأننا واجهنا التحديات نفسها التي واجهها عملاؤنا، فإننا نتفهم الحاجة الماسة إلى الاتصال السلس دون انقطاع. لا يقتصر نهج Corero المبتكر على حماية شبكتنا فحسب، بل يمنح عملاءنا راحة البال ويتيح لهم التركيز على ما هو أكثر أهمية. هذه الشراكة مبنية على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتوفير الاستقرار والثقة وتوافر الخدمات التي لا مثيل لها."

تبنت شركة Forte في البداية تقنيات Corero من خلال شريك إقليمي في توفير خدمات الأمن المدارة (MSSP) المتكاملة قبل الانتقال إلى نشر مخصص من Corero. يعزز جهاز NTD3400 من قدرة شركة Forte على حماية عملائها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ويعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات اتصالات آمنة وعالية الأداء.

نبذة عن شركة Corero Network Security

شركة Corero Network Security، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة Corero على الحماية من التهديدات الخارجية والداخلية لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) في بيئات المشتركين وأجهزة الحافة الشبكية مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع Corero المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز (OTCQX: DDOSF).

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