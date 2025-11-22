Diálogos do Sul Global: China Southern Power Grid Intensifica a cooperação energética China-África

JOHANESBURGO, 21 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Segundo um relatório da Xinhuanet:

Em 13 de novembro, teve início em Joanesburgo, África do Sul, a Conferência de Parceria China-África do Fórum de Mídia e Think Tank do Sul Global. Um representante da China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) foi convidado a discursar na sessão "Diálogos do Sul Global" durante a cerimônia de abertura, compartilhando a experiência prática da empresa em cooperação de redes elétricas com países do Sul Global.

Sun Shengjun, gerente geral de projetos do Departamento de Desenvolvimento Regional da África e Europa da China Southern Power Grid International, descreveu a experiência da CSG e os esforços para aprofundar os laços energéticos entre China e África no Cairo, Egito. Em 2023, Sun e sua equipe chegaram ao Cairo para enfrentar problemas crônicos na rede elétrica local, incluindo altas perdas de energia nas linhas e baixo desempenho operacional. Eles apresentaram progressivamente as medidas operacionais da CSG para reduzir as perdas na rede de distribuição e implementaram "Soluções CSG" práticas, escaláveis e replicáveis para a concessionária local. Além de seus esforços técnicos, a CSG tem se concentrado em desenvolver uma força de trabalho local qualificada por meio de programas de treinamento direcionados e sessões de compartilhamento de conhecimento técnico. Ao adequar sua tecnologia às realidades operacionais locais e investir na capacitação da força de trabalho, a empresa buscou alinhar seus sistemas técnicos avançados às necessidades locais, ao mesmo tempo em que promoveu capacidades técnicas internas, estabelecendo as bases para um engajamento de longo prazo.

Sun afirmou que a CSG não considera a cooperação energética como uma via de mão única, mas sim como uma parceria baseada no benefício mútuo e no crescimento compartilhado. Visando o futuro, a empresa afirma que continuará a fornecer suas tecnologias e expertise em gestão aos países do Sul Global, com o objetivo de aprofundar a cooperação energética China–África e apoiar planos de colaboração mais ampla em todo o Sul Global.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=WIfafZjYDXk

FONTE Xinhuanet