Le Forum sur le développement des échanges entre les peuples et cultures chinois et français se tient à Paris

PARIS, 5 mai 2024 /PRNewswire/ -- A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et de l'Année sino-française du tourisme culturel, le Forum sur le développement des échanges entre les peuples et cultures chinois et français s'est tenu samedi dans la capitale française.

A forum on the development of people-to-people and cultural exchanges between China and France was held at InterContinental Paris - Le Grand on Saturday. (Yang Lei) President of Xinhua News Agency Fu Hua attends a forum on the development of people-to-people and cultural exchanges between China and France and delivers a speech, in Paris, France, May 4, 2024. (Meng Dingbo) Chinese Ambassador to France Lu Shaye, speaks at a forum on the development of people-to-people and cultural exchanges between China and France, in Paris, France, May 4, 2024. (Lian Yi)

Le renforcement des échanges et coopérations humains et culturels entre la Chine et la France - deux anciennes nations aux civilisations uniques - permettra non seulement aux deux pays d'élargir le consensus et d'approfondir la confiance mutuelle, mais aussi de promouvoir les échanges entre la Chine et la France ainsi que d'autres pays du monde, ont indiqué les personnes de tous horizons en Chine et en France qui ont participé au Forum.

Fu Hua, président de l'agence de presse Xinhua, a indiqué dans son discours que ce forum est un grand événement d'échange humain et culturel organisé à l'occasion de la prochaine visite d'Etat du président chinois Xi Jinping en France. Il revêt une grande importance pour la promotion de la coopération sino-française dans les domaines des médias, des groupes de réflexion et des entreprises, ainsi que pour la promotion du brassage, des échanges des cultures entre la Chine et la France.

Selon M. Fu, l'agence de presse Xinhua s'est engagée depuis longtemps à raconter l'histoire de l'amitié sino-française et à diffuser les cultures de la Chine et de la France. Dans une perspective d'avenir, en adhérant conjointement au concept de civilisation d'égalité, d'inspiration mutuelle, de dialogue et d'inclusion, l'Agence de presse Xinhua est prête à travailler avec des institutions telles que les groupes de réflexion des médias chinois et français pour promouvoir vigoureusement les valeurs communes de toute l'humanité, présenter conjointement les résultats de la coopération sino-française dans divers domaines, et présenter le glamour des cultures traditionnelles chinoise et française et les points forts uniques des civilisations modernes des deux pays.

"Nous collaborerons avec nos partenaires chinois et français pour élargir conjointement le pont de développement et de coopération entre les peuples et les cultures des deux pays, saisir l'occasion de l'Année du tourisme culturel Chine-France et des Jeux olympiques de Paris pour explorer davantage d'activités d'échanges interpersonnels et culturels entre les deux pays et promouvoir les relations entre les deux pays à un nouveau niveau", a-t-il souligné.

L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a estimé pour sa part que les échanges humains et culturels ont toujours été un fondement important et un moteur inépuisable pour le développement des relations sino-françaises. Cette année, les deux pays prévoient de réaliser des dizaines de grands projets de coopération culturelle et touristique. Selon lui, les échanges humains et culturels sino-français bénéficieront de nouvelles opportunités importantes.

Eric Alauzet, président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale française a indiqué dans son discours que la Chine et la France peuvent se prévaloir d'une histoire singulière. "Cette histoire commune a nourri des échanges culturels et humains féconds et peut-être le plus important car la culture ouvre sur tous les autres sujets... La culture constitue le plus fort ciment entre nos civilisations", a-t-il souligné.

Selon des organisateurs, le Forum sur le développement des échanges entre les peuples et cultures chinois et français s'appuie sur "l'esprit sino-français" - caractérisé par l'indépendance, la compréhension mutuelle, la prévoyance, le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant - et se concentre sur les échanges humains.

Près de 250 personnes - dont des fonctionnaires des gouvernements chinois et français, des représentants d'organismes des Nations Unies et d'organisations internationales, des responsables de grands médias internationaux et de groupes de réflexion, ainsi que des personnalités des milieux culturels et économiques des deux pays ont participé au forum, qui est co-parrainé par l'agence de presse Xinhua, l'ambassade de Chine en France et Publicis Groupe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404842/A_forum_development_people_to_people_cultural_exchanges_China_France_held_InterContinental.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404843/President_Xinhua_News_Agency_Fu_Hua_attends_a_forum_development.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404844/1.jpg