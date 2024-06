Fórum de Desenvolvimento de Fundos da OPEP promove colaboração e soluções para desafios globais de desenvolvimento

O Fórum, organizado pelo OPEC Fund for International Development (Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional), atraiu mais de 350 parceiros de desenvolvimento dos setores público e privado, que discutiram temas prementes, como o fortalecimento de instituições, o desenvolvimento de infraestruturas inteligentes e a construção de capacidades humanas. Com foco em resultados concretos, o Fundo da OPEP anunciou US$ 605 milhões em novos financiamentos aprovados pelo seu Conselho de Administração.

A instituição também celebrou o 25.º aniversário das suas operações no setor privado e inaugurou a sua sede alargada em Viena, após a renovação do Palais Colloredo-Mannsfeld na histórica Ringstrasse.

O presidente do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse: "Nossos esforços coletivos neste Fórum estabeleceram as bases para iniciativas impactantes que impulsionarão o progresso na abordagem dos desafios globais. Colaboração e inovação são fundamentais para o nosso sucesso. Estamos empenhados em transformar planos em ações e em fornecer soluções eficazes em conjunto com os nossos países parceiros."

Novas contratações e anúncios durante a semana de eventos de alto nível incluíram:

Parcerias para segurança alimentar global e resiliência climática:

O Fundo da OPEP e o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) anunciaram a criação do Fundo de Segurança Alimentar e Adaptação Climática do Fundo da OPEP para fortalecer os sistemas alimentares resilientes ao clima e melhorar a segurança alimentar nas regiões mais vulneráveis do mundo. Uma doação inicial de US$ 3 milhões do Fundo da OPEP semeará a instalação, que visa catalisar US$ 500 milhões em investimentos até 2030 e iniciará iniciativas-piloto na África Subsaariana.

O Fundo da OPEP e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) assinaram um acordo de cooperação para expandir sua parceria e impulsionar o cofinanciamento de projetos que aumentem a segurança alimentar e a resiliência climática e forneçam apoio crítico aos pequenos agricultores.

Promover a resiliência climática e a transição energética global

O Fundo da OPEP concedeu uma subvenção de 200 000 USD à Serra Leoa para o estabelecimento de um Centro de Financiamento Climático e Inovação Energética. Uma mesa redonda com o Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, e representantes da comunidade internacional de desenvolvimento teve como objetivo mobilizar investimentos para energias renováveis e investimentos agrícolas no país. O Fundo da OPEP também anunciou sua intenção de destinar US$ 250 milhões até 2030 para apoiar projetos planejados de acesso e transição energética e segurança alimentar no país.

O Fundo da OPEP, o seu país membro, a Arábia Saudita, e a Somália celebraram um acordo tripartido para reduzir o fardo da dívida da Somália com o Fundo da OPEP e reiniciar as operações de financiamento no país. A transação está alinhada com a iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados (HIPC) do FMI e do Banco Mundial e acompanhou os recentes progressos da Somália na redução dos seus encargos financeiros. A Arábia Saudita forneceu um empréstimo-ponte para permitir a liberação de pagamentos em atraso pela Somália. Enquanto isso, o Fundo da OPEP aprovou um empréstimo de US$ 36 milhões. Duas subvenções separadas, totalizando US $ 6,06 milhões, apoiarão a implementação do projeto em coordenação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

milhões. Duas subvenções separadas, totalizando US milhões, apoiarão a implementação do projeto em coordenação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Fundo da OPEP assinou um acordo de cooperação com a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OESC), um órgão intergovernamental dedicado à promoção do desenvolvimento sustentável. A parceria aumentará a colaboração para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a resiliência climática na região. A Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA) e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África (BADEA) juntaram-se ao Centro de Financiamento Climático e Inovação Energética do Fundo da OPEP, que trabalha para desbloquear investimentos em escala para acelerar a transição energética, com um foco particular na culinária limpa em países de baixa renda. SEforALL e Unido também são membros do hub.

Reforço do compromisso com a Ásia Central:

O Fundo da OPEP assinou acordos-quadro de parceria com o Turquemenistão e o Cazaquistão, definindo um roteiro de cinco anos para áreas de cooperação como o desenvolvimento de infraestruturas, a transição energética e a integração regional. O Fundo da OPEP também assinou um Memorando-Quadro de Financiamento com o Tajiquistão para um apoio de 100 milhões de dólares para cofinanciar o Projeto da Central Hidroelétrica de Rogun, concebido para aumentar a capacidade de energia renovável do Tajiquistão.

Mobilizar o setor privado para o desenvolvimento:

O Fundo da OPEP assinou um acordo de empréstimo de 25 milhões de dólares com o Banco Global IME do Nepal para aumentar o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas, incluindo empresas pertencentes a mulheres, bem como projetos inteligentes em termos climáticos no país.

O Fundo da OPEP e o Saudi Eximbank assinaram um Memorando de Entendimento para aprofundar a cooperação nos países parceiros.

Em 24 de junho, o Fundo da OPEP organizou um evento para marcar o25º aniversário de suas operações no setor privado. Com mais de 600 projetos para um compromisso total de mais de US$ 10,5 bilhões até o momento, as operações do setor privado contribuíram diretamente para o impacto do desenvolvimento do Fundo da OPEP em mais de 70 países em todo o mundo.

O Fundo da OPEP também assinou acordos de cooperação com os países membros, a Arábia Saudita, para expandir a cooperação e os Emirados Árabes Unidos para colaborar com a Organização da Cúpula Mundial de Governos, um fundo global dedicado a moldar o futuro dos governos e organizador de uma cúpula anual de líderes globais.

Sobre o Fundo da OPEP

O OPEC Fund for International Development (Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que fornece financiamento exclusivamente de países membros a países não membros. A organização trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionado às MPMEs), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP comprometeu cerca de US$ 27 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de mais de US$ 200 bilhões. O Fundo da OPEP é classificado como AA+/Perspectiva Estável pela Fitch e AA+, Perspectiva Estável pela S&P. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

