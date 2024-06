El Foro de Desarrollo del Fondo de la OPEP promueve la colaboración y las soluciones para los desafíos globales del desarrollo

El Foro, organizado por el OPEC Fund for International Development (Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional), atrajo a más de 350 socios de desarrollo del sector público y privado, que discutieron temas apremiantes como el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo de infraestructura inteligente y la creación de capacidad humana. Centrándose en resultados concretos, el Fondo de la OPEP anunció US$ 585 millones en nuevo financiamiento aprobado por su Junta de Gobierno.

La institución también celebró el 25 aniversario de sus operaciones en el sector privado e inauguró su sede ampliada en Viena, tras la renovación del Palais Colloredo-Mannsfeld en la histórica Ringstrasse.

El presidente del Fondo de la OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, dijo: "Nuestros esfuerzos colectivos en este Foro han sentado las bases para iniciativas impactantes que impulsarán el progreso para abordar los desafíos globales. La colaboración y la innovación son claves para nuestro éxito. Estamos comprometidos a convertir los planes en acción y a ofrecer soluciones efectivas junto con nuestros países socios."

Las nuevas firmas y anuncios durante la semana de eventos de alto nivel incluyeron:

Alianzas para la seguridad alimentaria mundial y la resiliencia climática:

El Fondo de la OPEP y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) anunciaron el establecimiento del Mecanismo de Seguridad Alimentaria y Adaptación al Clima del Fondo de la OPEP para fortalecer los sistemas alimentarios resilientes al clima y mejorar la seguridad alimentaria en las regiones más vulnerables del mundo. Una subvención inicial de US$ 3 millones del Fondo de la OPEP sembrará el mecanismo, que tiene como objetivo catalizar US$ 500 millones en inversiones para 2030 y se iniciará con iniciativas piloto en el África subsahariana.

El Fondo de la OPEP y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) firmaron un acuerdo de cooperación para ampliar su asociación e impulsar el cofinanciamiento de proyectos que mejoren la seguridad alimentaria y la resiliencia climática y brinden un apoyo fundamental a los pequeños agricultores.

Promoción de la resiliencia climática y la transición energética mundial

El Fondo de la OPEP otorgó una subvención de US$ 200,000 a Sierra Leona para el establecimiento de un Centro de Financiamiento Climático e Innovación Energética. Una mesa redonda con el presidente de Sierra Leona , Julius Maada Bio, y representantes de la comunidad internacional de desarrollo tuvo como objetivo movilizar inversiones para energías renovables e inversiones agrícolas en el país. El Fondo de la OPEP también anunció su intención de destinar US$ 250 millones hasta 2030 en apoyo de los proyectos planificados para el acceso a la energía y la transición y la seguridad alimentaria en el país.

El Fondo de la OPEP, su país miembro Arabia Saudita y Somalia celebraron un acuerdo tripartito para reducir la carga de la deuda de Somalia con el Fondo de la OPEP y reiniciar las operaciones de financiamiento en el país. La transacción está alineada con la iniciativa Mejorada de Países Pobres Muy Endeudados (PPME) del FMI y el Banco Mundial y siguió el progreso reciente de Somalia en la reducción de sus cargas financieras. Arabia Saudita proporcionó un préstamo puente para permitir que Somalia liquidara los atrasos. Mientras tanto, el Fondo de la OPEP aprobó un préstamo de US$ 36 millones. Dos subvenciones separadas por un total de $ 6.06 millones apoyarán la implementación del proyecto en coordinación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

El Fondo de la OPEP firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados del Caribe Oriental (OESC), un organismo intergubernamental dedicado a promover el desarrollo sostenible. La asociación aumentará la colaboración para impulsar el desarrollo sostenible y la resiliencia climática en la región. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA) se unieron al Centro de Financiamiento Climático e Innovación Energética del Fondo de la OPEP, que trabaja para desbloquear inversiones a escala para acelerar la transición energética, con un enfoque particular en la cocina limpia en países de bajos ingresos. La SEforALL y la ONUDI también son miembros del centro.

Fortalecimiento del compromiso con Asia Central:

El Fondo de la OPEP firmó acuerdos marco de asociación con Turkmenistán y Kazajstán, que definen una hoja de ruta quinquenal para áreas de cooperación como el desarrollo de infraestructuras, la transición energética y la integración regional. El Fondo de la OPEP también firmó un Memorando Marco de Financiamiento con Tayikistán por un apoyo de US$ 100 millones para cofinanciar el Proyecto de la Planta Hidroeléctrica Rogun, diseñado para impulsar la capacidad de energía renovable de Tayikistán.

Movilización del sector privado para el desarrollo:

El Fondo de la OPEP firmó un acuerdo de préstamo de US$ 25 millones con el Global IME Bank de Nepal para aumentar el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las empresas propiedad de mujeres, así como proyectos climáticamente inteligentes en el país.

El Fondo de la OPEP y el Saudi Eximbank firmaron un Memorando de Entendimiento para profundizar la cooperación en los países socios.

El 24 de junio, el Fondo de la OPEP organizó un evento para conmemorar el 25 aniversario de sus operaciones en el sector privado. Con más de 600 proyectos por un compromiso total de más de US$ 10.500 millones hasta la fecha, las operaciones del sector privado han contribuido directamente al impacto del Fondo de la OPEP en el desarrollo en más de 70 países a nivel mundial.

El Fondo de la OPEP también firmó acuerdos de cooperación con los países miembros Arabia Saudita para ampliar la cooperación y los Emiratos Árabes Unidos para colaborar con la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un consorcio mundial de cerebros dedicado a dar forma al futuro de los gobiernos y organizador de una cumbre anual de líderes mundiales.

Acerca del Fondo de la OPEP

El OPEC Fund for International Development (el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional) es la única institución de desarrollo con mandato global que proporciona financiamiento de los países miembros a los países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con socios de países en desarrollo y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de bajos y medianos ingresos de todo el mundo. El Fondo de la OPEP se estableció en 1976 con un propósito distinto: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo está centrado en las personas, centrándonos en financiar proyectos que satisfagan necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (particularmente relacionado con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el Fondo de la OPEP ha comprometido alrededor de US$ 27 mil millones para proyectos de desarrollo en más de 125 países con un costo total estimado de más de US$ 200 mil millones. El Fondo de la OPEP está clasificado AA+/Outlook Stable por Fitch y AA+, Outlook Stable por S&P. Nuestra visión es un mundo donde el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

