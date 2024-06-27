石油輸出國組織基金發展論壇推動協作和解決全球發展挑戰

在歷史悠久的維也納環城大道（Ringstrasse）上的科洛雷多曼斯菲爾德宮（Palais Colloredo-Mannsfeld）進行翻新後，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）為慶祝其私營部門營運操作 25 週年紀念，特別選擇於該處開設其擴展總部。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）主席 Abdulhamid Alkhalifa 博士表示：「我們在這個論壇上的集體努力已為具影響力的措施奠定了基礎，這些措施將推動解決全球挑戰方面的進展。合作和創新是我們成功的關鍵。我們致力於將計劃轉化為行動，並與合作夥伴國家/地區一起提供有效的解決方案。」

高水平活動週期間的嶄新簽訂協議和公告包括：

全球糧食安全和氣候韌性合作夥伴關係：

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）和聯合國世界糧食計劃（WFP）宣佈成立石油輸出國組織基金（OPEC Fund）旗下的糧食安全和氣候適應設施（Food Security and Climate Adaptation Facility），以加強氣候耐候性的食物系統，並改善世界最脆弱地區的糧食安全。由石油輸出國組織基金（OPEC Fund）提供初步 300 萬美元的撥款將推動該設施，旨在於到 2030 年促進 5 億美元的投資，並將以撒哈拉以南非洲的先導計劃啟動。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）和國際農業發展基金會（IFAD）簽署了一項合作協議，以擴大合作夥伴關係，增強對加強糧食安全和氣候適應能力並為小農提供關鍵支持的項目的共同融資。

促進氣候韌性和全球能源轉型

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）向塞拉利昂（Sierra Leone）提供了 20 萬美元的資助，用於成立氣候金融和能源創新中心（Climate Finance and Energy Innovation Hub）。與塞拉利昂總統 Julius Maada Bio 和國際發展社區代表舉行的圓桌會議，旨在動員對該國可再生能源和農業投資的投資。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）還宣佈其打算在 2030 年前預留 2.5 億美元，以支持該國能源獲取和過渡以及糧食安全的計劃項目。

和國際發展社區代表舉行的圓桌會議，旨在動員對該國可再生能源和農業投資的投資。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）還宣佈其打算在 2030 年前預留 2.5 億美元，以支持該國能源獲取和過渡以及糧食安全的計劃項目。 石油輸出國組織基金（OPEC Fund）、基金成員國沙特阿拉伯、索馬利亞簽訂了三方安排協議，旨在減輕索馬利亞對石油輸出國組織基金的債務負擔，並重新啟動該國的融資運作。該交易與國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）的加強重負債貧窮國家（HIPC）倡議一致，並跟隨索馬利亞最近在減輕財務負擔方面的進展。沙特阿拉伯提供了橋接貸款，以允許索馬里清理欠款。與此同時，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）批准了 3,600 萬美元的貸款。兩項分別撥款總額為 606 萬美元，將與聯合國發展計劃（UNDP）協調的項目實施支持。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）亦與東加勒比國家組織（OESC）簽署合作協議。東加勒比國家組織是一個致力於促進可持續發展的政府間組織這項合作關係將使雙方加強合作，促進該地區的可持續發展和氣候應變能力。國際可再生能源局（IRENA）和阿拉伯非洲經濟發展銀行（BADEA）加入了石油輸出國組織基金（OPEC Fund）的氣候金融和能源創新中心（Climate Finance and Energy Innovation Hub），該機構致力於大規模發揮投資以加速能源轉型，特別重點在低收入國家的清潔烹飪。SEForAll 和聯合國工業發展組織（UNIDO）亦是該中心的成員。

加強對中亞的承諾：

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）與土庫曼斯坦和哈薩克斯坦簽署了《國家夥伴關係框架》（Country Partnership Framework）協議，為基建發展、能源轉型和區域整合等合作領域定義了五年的路線圖。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）還與塔吉克斯坦簽署了一份《框架融資備忘錄》（Framework Financing Memorandum），提供 1 億美元的支援，以共同資助 Rogun 水電廠項目，旨在提高塔吉克可再生能源能力。

動員私營部門發展：

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）與尼泊爾全球 IME 銀行簽訂了 2500 萬美元的貸款協議，以增加微型企業、中小型企業（包括女性擁有的企業）以及該國氣候智能項目獲得融資的機會。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）與沙特 Eximbank 銀行簽署了一份《諒解備忘錄》（Memorandum of Understanding），以加深合作夥伴國家的合作。

6月24日，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）主辦了一場活動，慶祝其私營部門營運 25 週年。截至目前為止，私營部門的營運有超過 600 個項目，總承擔額超過 105 億美元，對石油輸出國組織基金（OPEC Fund）對全球 70 多個國家/地區的發展影響直接作出貢獻。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）還與成員國沙特阿拉伯簽署合作協議，擴大合作。此外，基金亦與阿聯酋簽署合作協議，讓阿聯酋與世界政府峰會組織（World Governments Summit Organization）合作——該組織致力於塑造政府未來並為全球領導組織年度高峰會。

關於石油輸出國組織基金（OPEC Fund）

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）是唯一一個全球授權的發展機構，專門從成員國提供融資給非成員國家。該組織與發展中國家夥伴和國際發展社區合作，促進低收入和中等收入國家的經濟增長和社會進步。 石油輸出國組織國際開發基金成立於 1976 年，其宗旨十分明確：推動發展、加強社區和賦予人民權力。該機構的工作以人為本，重點關注滿足糧食、能源、基礎設施、就業（特別是與中小型企業相關的就業）、清潔水和衛生設施、醫療和教育等基本需求的項目融資。迄今為止，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）已在超過 125 個國家承諾了大約 270 億美元的開發項目，項目總成本預估為 2,000 億美元。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）得到惠譽（Fitch）的 AA+ 評級，展望穩定，並被標普（S&P）評為 AA+ 級，展望穩定。我們的願景是建立一個人人都能實現永續發展的世界。

聯絡方式：

Basak Pamir

，電話：+43 151564174

，電郵：[email protected]

SOURCE OPEC Fund for International Development