Fórum de Jovens Líderes do BRICS 2024 realizado na Rússia

PEQUIM, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 25 de setembro, o Fórum de Jovens Líderes do BRICS 2024 aconteceu em Kazan, Rússia. O evento foi uma reunião de autoridades, representantes da mídia, especialistas e formadores de opinião da China e da Rússia, além de jovens participantes globais dos países do BRICS.

O fórum girou em torno do tema "Novas oportunidades para um futuro compartilhado", com foco em descobrir como os jovens podem participar ativamente e se beneficiar da cooperação no âmbito do BRICS. O evento destacou a importância da colaboração entre os jovens para aumentar a compreensão mútua e promover intercâmbios culturais entre os países.

O China Daily e a Embaixada da China na Rússia foram os coanfitriões do evento, promovido pela 21st Century Media and Education em parceria com a Universidade Federal de Kazan. A Associação Inter-regional de Cooperação Internacional e o Instituto Confúcio da Universidade Federal de Kazan também apoiaram o fórum.

No evento, a 21st Century Media and Education assinou Memorandos de Entendimento (MOUs) com a Tatar-inform e a Universidade Federal de Kazan. Além disso, os jovens representantes endossaram a "Iniciativa de Cooperação e Desenvolvimento da Juventude do BRICS", que defende a mentalidade aberta e a colaboração, incentivando os jovens das nações que compõem o BRICS a aproveitar oportunidades, enfrentar desafios e promover uma cultura de inovação contínua.

Os organizadores do evento enfatizaram que os jovens do BRICS desempenham papéis importantes tanto como beneficiários quanto como contribuintes. O fórum pretende amplificar as vozes dos jovens, divulgar seus esforços e incentivar a colaboração entre eles. Além disso, o fórum se propõe a cultivar relacionamentos, inspirar novas perspectivas e incutir um senso de responsabilidade nas gerações mais jovens.

Os participantes do fórum encararam o evento como uma plataforma global para o diálogo entre os jovens dos países membros do BRICS, com o objetivo de promover uma melhor compreensão mútua. Eles acreditam que os jovens, considerados a força motriz do progresso futuro, podem ampliar suas perspectivas internacionais e aumentar sua competitividade compartilhando suas experiências de aprendizado.

Uma característica notável do evento foram as conversas diretas entre jovens representantes das nações do BRICS. Potapov Gleb Sergeevich, curador russo e fundador do hub SСOLAR em São Petersburgo; Shamim Zakaria, jornalista e comentarista indiano radicado em Pequim; e Vitor Moura, diretor de marketing brasileiro da Associação Empresarial Brasil-China, expuseram suas ideias sobre as oportunidades e possíveis colaborações no âmbito do BRICS. Eles incentivaram os jovens a fortalecer os intercâmbios culturais, a compreensão mútua e o trabalho conjunto em prol de um futuro comum para a humanidade.

Kleimenova Aleksandra, a primeira colocada no concurso de qualificação para o China Daily Belt and Road Youth English Speaking Competition St. Petersburg, da Rússia, foi a anfitriã de uma mesa redonda em que quatro jovens representantes dos países do BRICS expuseram suas experiências e opiniões sobre as oportunidades decorrentes da cooperação do BRICS em sua educação, vida e carreira.

Com ênfase no início de uma nova era de "Big BRICS" que surgiu após a expansão do BRICS no início do ano, esses representantes destacaram a ampliação da plataforma que agora está disponível para os jovens se engajarem em áreas como desenvolvimento sustentável, inovação, empreendedorismo e intercâmbio cultural.

Entre os participantes da sessão de discussão em mesa redonda estavam Shannah Rose Erasmus, promotora sul-africana da medicina tradicional chinesa, Li Yunqing, vencedora do segundo prêmio nas finais do Concurso de Língua Russa da China; Valieva Alina Ramilevna, entusiasta russa da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico; e Delkhasteh Abalfazl, influenciadora iraniana de mídia social.

O evento receberá ampla cobertura na plataforma de mídia do China Daily, na mídia local russa, em veículos de mídia internacionais e em canais de mídia social do mundo inteiro. O programa Youth Power do China Daily também lançará um programa especial em colaboração com a mídia local para atrair um público jovem global, promovendo o intercâmbio cultural entre indivíduos de diversas culturas.

