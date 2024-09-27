عقد منتدى قادة البريكس BRICS للشباب 2024 في روسيا

بكين, 27 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في 25 سبتمبر، تم عقد منتدى قادة بريكس BRICS للشباب 2024 في كازان، روسيا. وقد شهد الحدث تجمعًا للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والخبراء وقادة الرأي من الصين وروسيا، إلى جانب المشاركين من الشباب على مستوى العالم من دول البريكس.

ركز المنتدى على موضوع "فرص جديدة لمستقبل مشترك"، مع إلقاء الضوء على استكشاف الطريقة التي يمكن بها للأفراد الشباب المشاركة بفاعلية والاستفادة من التعاون ضمن إطار دول البريكس BRICS ، كما أبرز المنتدى أهمية تعاون الشباب في تعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدان.

شاركت صحيفة China Daily والسفارة الصينية في روسيا في استضافة هذا الحدث الذي نظمته مؤسسة 21st Century Media and Education بالشراكة مع جامعة كازان الاتحادية، وقدمت الرابطة الأقاليمية للتعاون الدولي ومعهد كونفوشيوس في جامعة كازان الاتحادية دعمًا إضافيًّا للمنتدى.

في إطار الحدث، وقَّعت 21st Century Media and Education مذكرات تفاهم مع Tatar-inform وجامعة كازان الاتحادية. علاوة على ذلك، أيَّد ممثلو الشباب "مبادرة التعاون والتنمية في بريكس BRICS للشباب"، وهي مبادرة تدعو إلى الانفتاح والتعاون، وتشجِّع الشباب من دول البريكس BRICS على اغتنام الفرص، ومعالجة التحديات، وتعزيز ثقافة الابتكار المستمر.

أكد منظِّمو الحدث أن شباب دول البريكس BRICS يلعبون أدوارًا مهمة باعتبارهم من المستفيدين والمساهمين على حد سواء. ويهدف المنتدى إلى تعزيز أصوات الشباب، والتنويه بجهودهم، وتشجيع التعاون بينهم. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المنتدى إلى تنمية العلاقات، وتجديد وجهات النظر، وبث روح الشعور بالمسؤولية بين الجيل الأصغر سنًّا.

وقد رأى المشاركون في المنتدى الحدث باعتباره منصة عالمية للحوار بين الشباب من دول البريكس BRICS ، تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل. وقد أدركوا أن الشباب، باعتبارهم قوة دافعة وراء التقدم المستقبلي، يمكنهم توسيع آفاقهم الدولية، وتعزيز قدرتهم التنافسية من خلال تجارب التعلم المشتركة.

كانت السمة المميِّزة لهذا الحدث هي المحادثات المباشرة بين ممثلي الشباب من دول البريكس BRICS . وقد أدلى كل من Potapov Gleb Sergeevich، الأمين المؤسِّس الروسي لمركز SСOLAR في سان بطرسبرغ، وShamim Zakaria، صحفي ومعلق هندي يقيم في بكين، وVitor Moura، مدير التسويق البرازيلي لجمعية رجال الأعمال البرازيليين الصينيين، بآرائهم حول الفرص والتعاون المحتمل في إطار البريكس BRICS ، كما شجعوا الشباب على تعزيز التبادل الثقافي، والتفاهم، والجهود التعاونية نحو مستقبل مشترك للبشرية.

استضافت Kleimenova Aleksandra، أولى المتسابقات بالمركز الثاني في مسابقة سانت بطرسبرج للتأهل لمسابقة الصين اليومية للحزام والطريق للشباب الناطقين باللغة الإنجليزية من روسيا، جلسة نقاش تحدَّث فيها أربعة ممثلين شبان من دول البريكس BRICS عن تجاربهم وآرائهم حول الفرص الناشئة عن تعاون البريكس BRICS في تعليمهم، وحياتهم، وعملهم.

من خلال التأكيد على نشوء حقبة جديدة يُطلق عليها "بريكس BRICS الكبيرة" ظهرت بعد توسع مجموعة البريكس BRICS في وقت سابق من العام، سلَّط هؤلاء الممثلون الضوء على المنصة الموسعة المتاحة الآن للمشاركة الشبابية في مجالات مثل التنمية المستدامة، والابتكار، وريادة الأعمال، والتبادل الثقافي.

كان من ضمن المشاركين في جلسة المناقشة Shannah Rose Erasmus، وهي مروِّجة للطب الصيني التقليدي من جنوب أفريقيا، وLi Yunqing، الفائز بالجائزة الثانية في نهائيات مسابقة اللغة الروسية الشاملة الصينية من الصين؛ وValieva Alina Ramilevna، وهي روسية متحمسة للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ؛ وDelkhasteh Abalfazl، إحدى الشخصيات الإيرانية المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ستتم تغطية الحدث على نطاق واسع عبر منصة China Daily الإعلامية، ووسائل الإعلام الروسية المحلية، والإعلام الدولي، بالإضافة إلى قنوات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية. سيطلق برنامج Youth Power التابع لصحيفة China Daily أيضًا برنامجًا خاصًّا بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية لجذب انتباه جمهور الشباب العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الأفراد من خلفيات متنوعة.