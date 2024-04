Fórum de Negócios Austrália-China revela a segunda exposição internacional de cadeia de suprimentos em Sydney

SYDNEY, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 15 de abril, durante a visita de uma delegação empresarial chinesa liderada por Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional ("CCPIT"), à Austrália, o Fórum Empresarial Austrália-China e a exposição itinerante australiana ("Exposição Itinerante") para a Segunda Exposição Internacional de Promoção da Cadeia de Suprimentos da China ("Exposição") foram realizados em Sydney. O Fórum contou com a participação de mais de 200 representantes das comunidades empresariais chinesa e australiana.

A China International Exhibition Center Group Corporation assinou acordos de memorando de entendimento com a DMG, Oz-Town, Team Global Express e Homart Pharmaceuticals durante sua Exposição Itinerante na Austrália. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Fortalecimento dos laços comerciais sino-australianos

O Fórum e a exposição itinerante serviram como uma plataforma para fortalecer as relações comerciais entre a China e a Austrália. Lin Shunjie, presidente da China International Exhibition Centre Group Corporation, destacou que essa iniciativa tem como objetivo promover uma cooperação mais profunda e explorar novas oportunidades em vários setores, incluindo veículos inteligentes, agricultura verde, energia limpa, tecnologia digital, vida saudável, serviços da cadeia de suprimentos e, principalmente, a introdução da fabricação avançada.

Programada para o período de 26 a 30 de novembro de 2024 em Beijing, a Exposição deve apresentar os avanços globais nos setores de manufatura e, ao mesmo tempo, facilitar fóruns temáticos, juntamente com atividades de promoção de investimentos que visam combinar a oferta com a demanda e lançar novos produtos.

Expansão das redes por meio da colaboração

Durante esse evento promocional em Sydney, várias parcerias importantes foram anunciadas. Acordos foram assinados entre a China International Exhibition Centre Group Corporation e notáveis empresas australianas, como Oz-Town, DMG, Team Global Express e Homart Pharmaceuticals, indicando o grande interesse das empresas australianas em aproveitar essa plataforma para expandir suas redes.

A segunda edição da exposição promete mais do que apenas um espaço de exposição; ela está pronta para se tornar um centro onde os líderes do setor podem convergir para discutir as tendências que afetam as cadeias de suprimentos globais. Com fóruns temáticos, juntamente com uma variedade de atividades de apoio, como apresentações de investimentos, encontros entre oferta e demanda e apresentação de novos produtos, a Expo está centrada no setor de serviços da cadeia de suprimentos.

Para obter mais informações sobre a 2a China International Supply Chain Expo (Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China), acesse https://en.cisce.org.cn/.

Sobre a China International Supply Chain Expo (CISCE)

A CISCE, sediada na vibrante cidade de Pequim pelo CCPIT, é o principal evento global que apresenta todo o espectro da cadeia de suprimentos, incluindo energia limpa, veículos inteligentes, tecnologia digital, vida saudável, agricultura verde, manufatura avançada e serviços de cadeia de suprimentos. Ele apresenta um programa abrangente que inclui palestras, painéis de discussão e workshops conduzidos por especialistas renomados da área.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389635/China_International_Exhibition_Center_Group_Corporation_Signed_MoU_Agreements_DMG.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo