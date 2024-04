Australisch-chinesisches Wirtschaftsforum eröffnet zweite internationale Supply Chain Expo in Sydney

SYDNEY, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. April, während des Besuchs einer chinesischen Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Ren Hongbin, dem Vorsitzenden des China Council for the Promotion of International Trade („CCPIT"), in Australien, fanden in Sydney das australisch-chinesische Wirtschaftsforum und die australische Roadshow („die Roadshow") für die zweite China International Supply Chain Promotion Expo („die Expo") statt. An dem Forum nahmen über 200 Vertreter der chinesischen und australischen Wirtschaft teil.

Stärkung der chinesisch-australischen Wirtschaftsbeziehungen

China International Exhibition Center Group Corporation Signed MoU Agreements with DMG, Oz-Town, Team Global Express and Homart Pharmaceuticals during Its Australian Roadshow.

Das Forum und die Roadshow dienten als Plattform zur Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen China und Australien. Lin Shunjie, Vorsitzender der China International Exhibition Center Group Corporation, hob hervor, dass diese Initiative darauf abzielt, die Zusammenarbeit zu vertiefen und neue Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren zu erkunden, darunter intelligente Fahrzeuge, grüne Landwirtschaft, saubere Energie, digitale Technologie, gesunde Lebensweise, Lieferkettenservice und vor allem die Einführung der fortschrittlichen Fertigung.

Die Expo findet vom 26. November bis zum 30. November 2024 in Peking statt und soll den weltweiten Fortschritt in der verarbeitenden Industrie präsentieren und gleichzeitig thematische Foren sowie Investitionsförderungsmaßnahmen ermöglichen, die darauf abzielen, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen und neue Produkte auf den Markt zu bringen.

Ausweitung der Netzwerke durch Zusammenarbeit

Während dieser Werbeveranstaltung in Sydney wurden mehrere wichtige Partnerschaften bekannt gegeben. Es wurden Vereinbarungen zwischen der China International Exhibition Center Group Corporation und namhaften australischen Unternehmen wie Oz-Town, DMG, Team Global Express und Homart Pharmaceuticals unterzeichnet, was auf ein starkes Interesse australischer Unternehmen an der Nutzung dieser Plattform zur Erweiterung ihrer Netzwerke hinweist.

Die zweite Auflage der Messe verspricht mehr als nur eine Ausstellungsfläche zu sein – sie soll zu einer Drehscheibe werden, an der Branchenführer zusammenkommen können, um über Trends zu diskutieren, die die globalen Lieferketten beeinflussen. Im Mittelpunkt der Expo stehen thematische Foren sowie eine Vielzahl von Begleitaktivitäten wie Investitionsgespräche, Abstimmung von Angebot und Nachfrage und die Vorstellung neuer Produkte.

Weitere Informationen über die 2. China International Supply Chain Expo finden Sie unter https://en.cisce.org.cn/.

Informationen zur China International Supply Chain Expo (CISCE)

Die CISCE wird in der pulsierenden Stadt Peking von der CCPIT ausgerichtet und ist die erste globale Veranstaltung, die das gesamte Spektrum der Lieferkette vorstellt, einschließlich sauberer Energie, intelligenter Fahrzeuge, digitaler Technologien, gesunder Lebensweise, grüner Landwirtschaft, fortschrittlicher Fertigung und Lieferkettenservice. Sie bietet ein umfassendes Programm mit Grundsatzreden, Podiumsdiskussionen und Workshops, die von renommierten Experten auf diesem Gebiet geleitet werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389403/China_International_Exhibition_Center_Group_Corporation_Signed_MoU_Agreements_DMG.jpg