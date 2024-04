A maior delegação comercial chinesa em anos assegura intenções cooperativas na Nova Zelândia

O CIEC Group, em conjunto com o New Zealand Chinese Business Club e as principais empresas da Nova Zelândia, finalizou cartas de intenções e MoC para a 2ª China International Supply Chain Expo.

WELLINGTON, Nova Zelândia, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 19 de abril, Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) e da Câmara Chinesa de Comércio Internacional (CCOIC), concluiu a visita de uma delegação à Nova Zelândia. A visita, destacada por uma sessão do Fórum de Assembleia Empresarial Nova Zelândia-China e um roadshow para a 2a China International Supply Chain Expo (CISCE), testemunhou a assinatura de vários acordos importantes, incluindo um memorando de cooperação (MoC) e cartas de intenções para participação na próxima exposição em novembro.

Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional e da Câmara Chinesa de Comércio Internacional, concluiu a visita à Nova Zelândia da delegação da 2ª China International Supply Chain Expo. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

A China International Exhibition Centre Group Corporation (CIEC Group) e várias organizações empresariais da Nova Zelândia, incluindo o New Zealand Chinese Commerce Club, comprometeram-se com a iniciativa, marcando mais um passo na robusta parceria comercial entre as duas nações.

A recente delegação à Nova Zelândia, a maior do tipo vinda da China em anos, incluiu mais de 80 representantes do CCPIT, órgãos de promoção regionais e específicos do setor e representantes corporativos. Durante a visita, os representantes conduziram extensas discussões com os seus colegas da Nova Zelândia, participando de uma agenda abrangente de cerca de 150 discussões de negócios e eventos promocionais. O CCPIT, que organiza a CISCE, e as suas entidades associadas, garantiram vários novos acordos de cooperação com organizações da Nova Zelândia, destacando os crescentes laços comerciais entre os dois países.

Ren compartilhou atualizações sobre o cenário econômico da China e insights sobre os esforços da China para promover a modernização chinesa por meio do desenvolvimento orientado para a qualidade e manter um alto nível de abertura e envolvimento internacional. Suas conversas foram direcionadas para o aprimoramento de parcerias em setores de ponta e ecologicamente corretos, incluindo energias renováveis e alternativas, veículos inteligentes, agricultura sustentável e estilos de vida focados na saúde. A visita também incluiu tours nas principais empresas locais, como a AUNEW e a subsidiária da Yili Oceania Dairy. Além disso, Ren participou da celebração inaugural da Federação das Associações Empresariais Chinesas Incorporadas da Nova Zelândia, onde se dirigiu aos convidados reunidos.

A 2a CISCE, que acontecerá em Pequim de 26 a 30 de novembro, expandirá suas ofertas para incluir novas seções, prometendo melhores oportunidades de comércio e investimento. Para obter mais informações sobre a próxima Expo, visite https://en.cisce.org.cn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394514/image_1.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo