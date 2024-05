Fórum DNS da ICANN: Especialistas em Internet irão se reunir em Bali para fortalecer a cooperação internacional

Terceiro Fórum DNS da Ásia-Pacífico acontece de 23 a 24 de julho de 2024

JACARTA, Indonésia, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e a Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) irão organizar o terceiro Fórum de Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da Ásia-Pacífico (APAC) em Bali, Indonésia, de 23 a 24 de julho de 2024. A ICANN é uma organização internacional sem fins lucrativos que coordena o DNS e desempenha um papel fundamental na garantia de uma Internet global, interoperável e segura. PANDI é o gerenciador de domínio de primeiro nível com código de país designado de .id.

Com o tema "Construindo Pontes: Fortalecendo a Colaboração para Moldar o Futuro da Internet", o Fórum DNS da APAC em Bali irá reunir especialistas regionais e internacionais para explorar uma cooperação aprimorada, bem como aproveitar as oportunidades da Internet e enfrentar seus desafios. Como espinha dorsal técnica, o DNS apoia a Internet global e as oportunidades e inovações que gera. Para que o DNS continue cumprindo este papel crucial no futuro, depende da cooperação de mercados, tecnologias e partes interessadas. Sem esta cooperação, a Internet interoperável a nível mundial que todos consideramos um dado adquirido poderá estar em risco.

É esperado que a expansão prevista do setor dos nomes de domínio libere oportunidades econômicas e remova as barreiras linguísticas para conectar os desconectados. O Fórum irá explorar como a região APAC pode aproveitar estas oportunidades e contribuir para a transformação digital. O impacto das iniciativas legislativas na Internet e a importância do modelo multissetorial de governança da Internet também serão discutidos.

"Alinhados com o tema deste ano, a PANDI e a ICANN estão construindo pontes entre a Indonésia, o ecossistema mundial da Internet e a comunidade regional. Essa cooperação e envolvimento são extremamente importantes para o futuro da Internet. Este evento irá oferecer especialmente discursos importantes para o futuro da Internet, incluindo a exploração de como implantamos e integramos a tecnologia Blockchain no âmbito relevante e contextual da governança mundial da Internet", disse John Sihar Simanjuntak, Presidente do Conselho da PANDI. "Somos gratos ao Ministério das Comunicações e Informática da Indonésia, que apoia o evento."

Com parceiros regionais, a ICANN realizou fóruns de DNS na África, Europa Oriental, Ásia Central, América Latina e Caribe, e Oriente Médio, todos com o mesmo objetivo: a ICANN e a comunidade DNS internacional irão colaborar, estabelecer redes e trocar ideias sobre o setor de nomes de domínio e o futuro da Internet.

"Estamos orgulhosos de trazer o Fórum DNS da APAC à Indonésia para aproveitar o sucesso deste formato regional", disse Jia-Rong Low, Vice-Presidente e Diretor Geral da ICANN APAC. "Estamos entusiasmados em analisar as oportunidades e os desafios que a Internet tem a oferecer para nossa região e esperamos que o Fórum se torne um evento líder de pensamento para que os participantes possam se beneficiar destas informações."

O Fórum híbrido APAC DNS 2024 será realizado no The Westin Resort Nusa Dua.

As inscrições já estão abertas para participação presencial e virtual. Antes do Fórum APAC DNS 2024, serão realizadas quatro oficinas antes do evento em junho e julho sobre tópicos referentes ao tema do Fórum. A programação completa será anunciada até o fim de maio de 2024.

Oportunidades de patrocínio também estão disponíveis. Para mais informação sobre o Fórum APAC DNS 2024 e participar, acesse o site do evento.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na Internet, você precisa digitar um endereço, ou seja, um nome ou um número em seu computador ou outro dispositivo. Este endereço deve ser único, para que os computadores saibam onde se encontrar. A ICANN ajuda a coordenar e apoiar estes identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma corporação de utilidade pública sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

Sobre a PANDI

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) foi fundada em 2006 e recebeu redelegação da IANA como Registro de .id em 2013. PANDI é uma associação composta por membros de diversas partes interessadas, incluindo representantes do governo, operadores do setor de Internet e acadêmicos. O número de .id registrados cresceu e se tornou o maior ccTLD no Sudeste Asiático, com 951.421 nomes de domínio em 31 de dezembro de 2023. O nome de domínio .id representa a Indonésia, identidade, ideia e muito mais, pois possui sua própria Resolução de Disputas de Nomes de Domínio gerenciada diretamente pela PANDI.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

