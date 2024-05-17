ICANN DNS 論壇：互聯網專家齊聚峇里島，加強國際合作

第三屆亞太地區 DNS 論壇於 2024 年 7 月 23 日至 24 日舉行

印尼雅加達2024年5月18日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數位位址分配機構 (ICANN) 和印尼互聯網域名註冊管理機構 (PANDI) 將於 2024 年 7 月 23 日至 24 日在印尼峇里島舉辦第三屆亞太地區域名系統 (DNS) 論壇。ICANN 是國際性非營利組織，負責協調 DNS 的運作，在確保互聯網的全球性、互操作性及安全性方面扮演著關鍵角色。PANDI 是指定國家代碼頂級域名 .id 的管理機構。

本屆亞太地區 DNS 論壇將於峇里島舉行，主題為「建構橋樑：加強合作，塑造互聯網的未來」，論壇將彙聚區域與國際專家，共商如何加強合作，把握互聯網的機遇并應對挑戰。作為技術支柱，DNS 支援全球互聯網以及其帶來的機遇和創新。DNS 未來能否繼續扮演這一關鍵角色，離不開市場、技術和持份者的合作。若缺乏上述合作，我們所有人都習以為常的全球互通互聯網可能岌岌可危。

域名領域的預期擴展將有望釋放經濟潛力，消除語言障礙，讓目前未連接網絡的人們也能加入互聯網。論壇將探討亞太地區如何把握這些機遇，並為數位轉型作出貢獻。論壇亦會討論立法倡議對互聯網的影響，以及多方持份者治理互聯網模式的重要意義。

「配合今年論壇主題，PANDI 和 ICANN 正致力於在印尼、全球互聯網生態系統以及該地區社群之間搭建橋樑。此類合作和參與對互聯網的未來發展至關重要。這次活動將為互聯網的未來提供重要論述，當中包括探討如何在全球互聯網治理的相關和實際範疇中部署和整合區塊鏈技術，」PANDI 理事會主席 John Sihar Simanjuntak 表示，「我們由衷感謝印尼通訊資訊部對這次活動的支援。」

ICANN 與地區合作夥伴攜手，已在非洲、東歐及中亞、拉丁美洲和加勒比海地區，以及中東地區舉辦了 DNS 論壇。所有這些論壇均秉持著相同的目標：促使 ICANN 及全球 DNS 社群攜手合作、建立網絡，並就域名產業和互聯網的未來交換真知灼見。

「繼往開來，我們很榮幸能將亞太地區 DNS 論壇帶到印尼。」ICANN 亞太區副主席兼行銷總監 Jia-Rong Low 表示，「我們很高興能分析互聯網為我們地區帶來的機遇和挑戰，同時也希望論壇能成為思想領袖活動，令參與者從這些睿見中受益。」

2024 年亞太地區 DNS 論壇（混合型會議）將於 The Westin Resort Nusa Dua 酒店舉行。

現已開放現場和網上參與註冊。在 2024 年亞太地區 DNS 論壇舉行之前，將於 6 月和 7 月舉辦四場活動前的網上研討會，研討會主題與論壇主題息息相關。完整的時間表將於 2024 年 5 月底公佈。

論壇現正接受贊助申請。如欲了解有關 2024 年亞太地區 DNS 論壇的更多資訊，以及如何參與，請瀏覽活動網站。

關於 ICANN

ICANN 的使命是協助確保全球網際網路的穩定、安全和統一。想與互聯網上的其他人互動，您需要在您的電腦或其他裝置中鍵入地址（名稱或代碼）。該地址必須獨一無二，這樣電腦便知道如何找到彼此。ICANN 在世界各地協助、協調和支援這些獨一無二的標識符。ICANN 成立於 1998 年，是一家非營利性公益公司，參與者來自世界各地。

關於 PANDI

印尼互聯網域名註冊管理機構 (PANDI) 成立於 2006 年，並於 2013 年獲取了 IANA 授予的 .id 域名註冊管理權。PANDI 是由多方持份者組成的協會，成員包括政府代表、互聯網業界營辦商和學者。截至 2023 年 12 月 31 日，註冊的 .id 域名數量已增長至 951,421 個域名，為東南亞最大的 ccTLD。.id 域名代表印尼、身份、理念等，擁有由 PANDI 直接管理的域名爭議解決程序。

SOURCE ICANN