Fórum Mundial da Cadeia de Abastecimento da UNCTAD em Barbados divulga relatório sobre a cadeia de abastecimento global

Evento importante destaca avanços inovadores no gerenciamento da cadeia de abastecimento e na cooperação internacional

BRIDGETOWN, Barbados, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Relatório de Promoção da Cadeia de Abastecimento Global (o Relatório) foi lançado oficialmente em Bridgetown, Barbados, recentemente, durante uma sessão importante do Fórum Mundial da Cadeia de Abastecimento, a conferência promocional para a segunda Exposição Internacional da Cadeia de Abastecimento da China (China International Supply Chain Expo, CISCE). O fórum foi um esforço colaborativo entre a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) e o governo de Barbados, organizado pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT).

Elaborado pela Academia do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, o Relatório da Cadeia de Abastecimento Mundial foi lançado em um evento paralelo do Fórum Mundial da Cadeia de Abastecimento em Barbados.

Elaborado pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, o relatório fornece uma abordagem aprofundada para avaliar quantitativamente o movimento da cadeia de abastecimento mundial em direção à regionalização, diversificação, digitalização e ecologização de um ponto de vista global, estabelecendo um novo modelo de análise para promover a cadeia de fornecimento mundial.

O evento contou com palestras de Ren Hongbin, presidente do CCPIT; Shamika N. Sirimanne, diretora da divisão de tecnologia e logística da UNCTAD; e Yan Xiusheng, embaixador chinês em Barbados. Juntaram-se a eles mais de 100 executivos seniores de corporações multinacionais e associações comerciais de todo o mundo.

Ren sublinhou o papel indispensável que as cadeias industriais e de abastecimento mundiais robustas e resilientes desempenham na sustentação da vitalidade econômica mundial, sublinhando que o reforço da cooperação internacional na cadeia de abastecimento não é apenas benéfico, mas essencial, dado o atual clima econômico global.

Ele explicou que a decisão da China de acolher a CISCE é uma resposta oportuna aos desafios atuais, destinada a promover um ambiente propício ao diálogo aberto, parcerias mais fortes e avanço coletivo. Além disso, Ren destacou o compromisso contínuo da China em facilitar a participação de organizações regionais como a União Africana, a Liga Árabe, bem como as organizações e empresas dos estados e ilhas caribenhas no Pacífico Sul.

Nas suas observações, Sirimanne elogiou a liderança da China no acolhimento da CISCE e na publicação do Relatório de Promoção da Cadeia de Abastecimento Mundial, observando que os atuais desafios da cadeia de abastecimento global permanecem urgentes.

O embaixador Yan destacou o papel crucial da CISCE como um local privilegiado para o avanço da cooperação comercial e de investimento entre empresas chinesas e de Barbados.

A segunda edição da CISCE, agendada para 26 a 30 de Novembro em Pequim, com os seus esforços de promoção de investimentos e recrutamento avançando com sucesso, está atraindo grande interesse de empresas internacionais ansiosas por participar deste importante evento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422550/Caption_Authored_China_Council_Promotion_International_Trade_Academy_Global_Supply.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo