《全球供應鏈促進報告》發布會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會在巴巴多斯成功舉行

巴巴多斯布里奇頓2024年5月29日 /美通社/ -- 5月22日，作為聯合國貿發會議和巴巴多斯政府共同主辦的首屆全球供應鏈論壇的分論壇，由中國貿促會主辦的《全球供應鏈促進報告》發布會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會巴巴多斯推介會在布里奇頓舉行。中國貿促會會長任鴻斌、聯合國貿發會議技術物流司司長斯里曼尼、中國駐巴巴多斯大使延秀生等出席活動並致辭，中外企業及商協會代表100余人參會。

任鴻斌表示，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，是推動世界經濟發展的重要保障。中國創新舉辦鏈博會，就是為了順應時代呼喚，打造一個促進各方加強溝通、深化合作、共議發展的國際化平台。今年將繼續支持非盟、阿盟、加勒比、南太等地區機構和企業參展參會。