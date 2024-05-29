《全球供應鏈促進報告》發布會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會在巴巴多斯成功舉行
29 5月, 2024, 09:00 CST
巴巴多斯布里奇頓2024年5月29日 /美通社/ -- 5月22日，作為聯合國貿發會議和巴巴多斯政府共同主辦的首屆全球供應鏈論壇的分論壇，由中國貿促會主辦的《全球供應鏈促進報告》發布會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會巴巴多斯推介會在布里奇頓舉行。中國貿促會會長任鴻斌、聯合國貿發會議技術物流司司長斯里曼尼、中國駐巴巴多斯大使延秀生等出席活動並致辭，中外企業及商協會代表100余人參會。
任鴻斌表示，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，是推動世界經濟發展的重要保障。中國創新舉辦鏈博會，就是為了順應時代呼喚，打造一個促進各方加強溝通、深化合作、共議發展的國際化平台。今年將繼續支持非盟、阿盟、加勒比、南太等地區機構和企業參展參會。
斯里曼尼高度評價鏈博會和《全球供應鏈促進報告》，表示當前全球供應鏈問題依然突出，中國在為推動全球發展中國家融入國際市場方面做出了重要貢獻，希望中國貿促會繼續積極推動國際供應鏈合作。
延秀生表示，鏈博會為推動中巴企業貿易和投資合作提供了高端平台，中國將進一步促進中巴合作的一系列多元化項目，成就兩國友誼的新標杆。
由中國貿促會研究院撰寫的《全球供應鏈促進報告》首次從全球視角全面量化分析全球供應鏈的區域化、多元化、數字化和綠色化等發展趨勢，首次構建全球供應鏈促進分析模型。
首屆鏈博會期間，加勒比地區聯盟組成聯合展位，以貿易投資、文化旅遊和科技創新為主題，展示了中國與加勒比地區國家在供應鏈領域的合作成果和發展機遇。第二屆鏈博會將於今年11月26日至30日在北京舉辦。目前，招展招商工作順利，各國企業參展意願強烈。
SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會
分享這篇文章