Das UNCTAD Global Supply Chain Forum in Barbados veröffentlicht den Global Supply Chain Report (Bericht über die globale Lieferkette)

Die wichtige Veranstaltung zeigt innovative Fortschritte im Lieferkettenmanagement und in der internationalen Zusammenarbeit

BRIDGETOWN, Barbados, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der Global Supply Chain Promotion Report (der Bericht) wurde kürzlich in Bridgetown, Barbados, während einer wichtigen Sitzung des ersten Global Supply Chain Forums, der Werbekonferenz für die zweite China International Supply Chain Expo (CISCE), offiziell veröffentlicht. Das Forum fand in Zusammenarbeit zwischen der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) und der Regierung von Barbados statt und wurde vom Chinesischen Rat für die Förderung des internationalen Handels (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) ausgerichtet.

Authored by the China Council for the Promotion of International Trade Academy, the Global Supply Chain Report Has Been Released at a Side Event of the Global Supply Chain Forum in Barbados.

Der von der China Council for the Promotion of International Trade Academy verfasste Bericht bietet einen detaillierten Ansatz zur quantitativen Bewertung der Entwicklung der globalen Lieferkette in Richtung Regionalisierung, Diversifizierung, Digitalisierung und Ökologisierung aus globaler Sicht und stellt ein neuartiges Analysemodell zur Förderung der globalen Lieferkette dar.

Zu den Hauptrednern der Veranstaltung gehörten Ren Hongbin, Vorsitzender des CCPIT, Shamika N. Sirimanne, Direktor der UNCTAD-Abteilung für Technologie und Logistik, und Yan Xiusheng, chinesischer Botschafter in Barbadosin. Mehr als 100 Führungskräfte aus multinationalen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden aus aller Welt nahmen daran teil.

Ren unterstrich die unverzichtbare Rolle, die robuste, widerstandsfähige globale Liefer- und Industrieketten für die wirtschaftliche Vitalität der Welt spielen, und betonte, dass die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in der Lieferkette angesichts des derzeitigen globalen Wirtschaftsklimas nicht nur von Vorteil, sondern auch unerlässlich ist.

Er erklärte, dass die Entscheidung Chinas, die CISCE auszurichten, eine zeitgemäße Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sei, die darauf abziele, ein Umfeld zu fördern, das einen offenen Dialog, stärkere Partnerschaften und gemeinsame Fortschritte begünstige. Darüber hinaus betonte Ren das anhaltende Engagement Chinas, die Teilnahme regionaler Organisationen wie der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga sowie der Organisationen und Unternehmen aus den karibischen Staaten und den Inseln des Südpazifiks zu erleichtern.

In ihren Ausführungen lobte Frau Sirimanne die führende Rolle Chinas bei der Ausrichtung der CISCE und der Veröffentlichung des Global Supply Chain Promotion Report und wies darauf hin, dass die Herausforderungen der globalen Lieferketten nach wie vor akut sind.

Botschafter Yan hob die entscheidende Rolle der CISCE als erstklassiger Ort für die Förderung der Handels- und Investitionszusammenarbeit zwischen chinesischen und barbadischen Unternehmen hervor.

Die zweite Ausgabe der CISCE, die vom 26. bis 30. November in Peking stattfinden wird, stößt auf reges Interesse bei internationalen Unternehmen, die an dieser wichtigen Veranstaltung teilnehmen möchten, und die Bemühungen um eine erfolgreiche Rekrutierung und Investitionsförderung schreiten voran.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422645/Caption_Authored_China_Council_Promotion_International_Trade_Academy_Global_Supply.jpg