Foton Motor e ZF: cooperação híbrida para veículos comerciais mais ecológicos e avançados

PEQUIM, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 16 de setembro de 2024, a Foton Motor e o ZF Group assinaram um acordo de cooperação estratégica no Salão Internacional de Veículos Comerciais de Hannover 2024 para lançar no mercado chinês sistemas avançados de acionamento híbrido em veículos comerciais visando atender às necessidades diversificadas da transição para energia limpa.

Cerimónia de assinatura do Projeto de cooperação de transmissão híbrida para veículos comerciais pela FOTON e ZF a 16 de setembro. (PRNewsfoto/FOTON INTERNATIONAL CO., LTD, BEIJING)

Participaram da cerimônia de assinatura o presidente da Foton Motor, Chang Rui, vice-presidente executivo da Foton Motor, Lu Zhenghua, membro do Conselho de Administração do ZF Group, diretor da ZF Commercial Vehicle Solutions, Peter Laier, e o presidente da APAC, ZF Commercial Vehicle Solutions, Yu Sujie.

Com base no sucesso da experiência no projeto de transmissão automática e acionamento elétrico do veículo comercial TraXon, a joint venture - ZF Foton Automatic Transmission (Jiaxing) Co., Ltd. receberá a licença exclusiva de tecnologia na China e será responsável pela produção e fabricação desse produto inovador.

O sistema híbrido ZF TraXon 2 herdou o eficiente design integrado da transmissão TraXon 2. Ele tem as vantagens de desempenho do motor de combustão interna e, ao mesmo tempo, leva em conta a eficiência, agregando valor econômico tangível às empresas de logística e aos operadores de frota. A expectativa é que, até 2026, essa tecnologia inovadora seja a primeira do mundo a ser produzida em massa no mercado chinês.

O professor Dr. Peter Laier disse: "A cooperação entre a ZF e a Foton Motor pode aproveitar ao máximo seus respectivos recursos e vantagens para acelerar o desenvolvimento de nossas soluções híbridas e ajudar a lançá-las com rapidez e economia nos mercados chinês e mundial." "

Chang Rui, presidente da Foton Motor, afirmou: "A Foton Motor sempre seguiu a tendência de desenvolvimento de energia renovável e de baixo carbono. O sistema híbrido é uma das estratégias importantes implementadas em conjunto para o desenvolvimento do setor global de energia renovável para veículos comerciais. A assinatura desse acordo de cooperação estratégica representa mais uma atualização da cooperação entre as duas partes em energia renovável e globalização."

Diante da onda de transformação da energia renovável, a Foton Motor percorreu as três rotas técnicas de "elétrica pura + híbrida + célula de combustível" para fortalecer o controle dos módulos principais de energia renovável e das principais tecnologias.

Com o lançamento do mais recente sistema híbrido TraXon 2 da ZF, a Foton Motor não apenas aprimorou continuamente sua tecnologia híbrida e sua matriz de produtos híbridos, mas também assumiu o comando técnico do segmento de veículos comerciais pesados híbridos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508365/Singing_Ceremony_Cooperation_Commercial_Vehicle_Hybrid_Transmission_Project_vy_FOTON.jpg

FONTE FOTON INTERNATIONAL CO., LTD, BEIJING