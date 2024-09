Foton Motor und ZF: Kooperation bei Hybrid-Systemen für umweltfreundlichere, moderne Nutzfahrzeuge

BEIJING, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 16. September 2024 unterzeichneten Foton Motor und der ZF-Konzern während der Internationalen Nutzfahrzeugausstellung 2024 in Hannover eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Einführung fortschrittlicher Hybridantriebssysteme für Nutzfahrzeuge auf dem chinesischen Markt, um die vielfältigen Anforderungen der neuen Energiewende zu unterstützen.

Signing Ceremony for Cooperation Commercial Vehicle Hybrid Transmission Project by FOTON and ZF on 16th Sept

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen der Vorstandsvorsitzende von Foton Motor, Chang Rui, der EVP von Foton Motor, Lu Zhenghua, das Mitglied der Unternehmensleitung des ZF-Konzerns, der Leiter von ZF Commercial Vehicle Solutions, Peter Laier, und der APAC President, ZF Commercial Vehicle Solutions, Yu Sujie, teil.

Basierend auf den erfolgreichen Erfahrungen mit dem TraXon-Nutzfahrzeug-Automatikgetriebe und dem Elektroantriebsprojekt wird das Gemeinschaftsunternehmen ZF Foton Automatic Transmission (Jiaxing) Co. Ltd. die exklusive Technologielizenz in China erhalten und für die Produktion und Herstellung dieses innovativen Produkts verantwortlich sein.

Das TraXon 2 Hybrid-System von ZF übernimmt das effiziente integrierte Konzept des TraXon 2-Getriebes. Es behält die Leistungsvorteile des Verbrennungsmotors bei und berücksichtigt gleichzeitig die Effizienz, was Logistikunternehmen und Flottenbetreibern einen spürbaren wirtschaftlichen Nutzen bringt. Es wird erwartet, dass diese innovative Technologie bis 2026 als erste der Welt auf dem chinesischen Markt in die Massenproduktion geht.

Professor Dr. Peter Laier sagte: „Die Kooperation zwischen ZF und Foton Motor kann ihre jeweiligen Ressourcen und Vorteile voll ausschöpfen, um die Entwicklung unserer Hybridlösungen zu beschleunigen und sie schnell und wirtschaftlich auf den chinesischen und globalen Markt zu bringen."

Chang Rui, Vorstandsvorsitzender von Foton Motor, sagte: „Foton Motor hat immer an der Entwicklungsrichtung der grünen und kohlenstoffarmen neuen Energie festgehalten. Das Hybridsystem ist eine der wichtigsten Strategien, die gemeinsam für die Entwicklung der weltweiten Nutzfahrzeugindustrie im Bereich der neuen Energien umgesetzt werden. Die Unterzeichnung dieses strategischen Kooperationsabkommens kennzeichnet eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien im Bereich der neuen Energien und der Globalisierung."

Angesichts der Welle der neuen Energiewende hat Foton Motor die drei technischen Wege „rein elektrisch + Hybrid + Brennstoffzelle" beschritten, um die Kontrolle über die Kernmodule und Schlüsseltechnologien der neuen Energien zu stärken.

Mit der Einführung des neuesten TraXon 2-Hybridsystems von ZF hat Foton Motor nicht nur seine Hybridtechnologie und seine Hybridproduktmatrix kontinuierlich erweitert, sondern auch die technische Führungsposition auf dem Hybridmarkt für schwere Nutzfahrzeuge übernommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508315/Singing_Ceremony_Cooperation_Commercial_Vehicle_Hybrid_Transmission_Project_vy_FOTON.jpg