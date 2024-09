Foton Motor et ZF : Coopération hybride pour des véhicules commerciaux plus écologiques et avancés

BEIJING, 18 septembre 2024 /PRNewswire/-- Le 16 septembre 2024, lors du Salon international des véhicules utilitaires de Hanovre 2024, Foton Motor et le groupe ZF ont signé un accord de coopération stratégique visant à introduire sur le marché chinois des systèmes de transmission hybrides pour véhicules utilitaires avancés afin de répondre aux besoins diversifiés de la transformation des nouvelles énergies.

Signing Ceremony for Cooperation Commercial Vehicle Hybrid Transmission Project by FOTON and ZF on 16th Sept

Chang Rui, président de Foton Motor, Lu Zhenghua, vice-président de Foton Motor, Peter Laier, membre du conseil d'administration du groupe ZF, directeur de ZF Commercial Vehicle Solutions, et Yu Sujie, président APAC de ZF Commercial Vehicle Solutions, ont assisté à la cérémonie de signature.

Forte de l'expérience réussie du projet de transmission automatique et d'entraînement électrique des véhicules commerciaux TraXon, la coentreprise ZF Foton Automatic Transmission (Jiaxing) Co. obtiendra une licence technologique exclusive en Chine et sera responsable de la production et de la fabrication de ce produit innovant.

Le système hybride ZF TraXon 2 hérite de la conception intégrée efficace de la transmission TraXon 2. Il conserve les avantages du moteur à combustion interne en termes de performances tout en tenant compte de l'efficacité, ce qui apporte une valeur économique tangible aux entreprises de logistique et aux exploitants de flottes. D'ici 2026, cette technologie innovante devrait être la première au monde à être produite en série sur le marché chinois.

Le professeur Dr. Peter Laier a déclaré : « La coopération entre ZF et Foton Motor peut tirer pleinement parti de leurs ressources et avantages respectifs pour accélérer le développement de nos solutions hybrides et contribuer à les introduire rapidement et économiquement sur les marchés chinois et mondiaux.

Chang Rui, président de Foton Motor, a déclaré : « Foton Motor a toujours adhéré à l'orientation de développement des nouvelles énergies vertes et à faible teneur en carbone. Le système hybride est l'une des stratégies importantes mises en œuvre conjointement pour le développement de l'industrie mondiale des nouvelles énergies pour les véhicules commerciaux. La signature de cet accord de coopération stratégique marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux parties dans le domaine des nouvelles énergies et de la mondialisation ».

Face à la vague de transformation des nouvelles énergies, Foton Motor a suivi les trois itinéraires techniques « électrique pur + hybride + pile à combustible » pour renforcer le contrôle des modules de base et des technologies clés des nouvelles énergies.

Avec l'introduction du dernier système hybride TraXon 2 de ZF, Foton Motor a non seulement continuellement enrichi sa technologie hybride et sa matrice de produits hybrides, mais s'est également emparé du commandement technique de la voie hybride des véhicules utilitaires lourds.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508315/Singing_Ceremony_Cooperation_Commercial_Vehicle_Hybrid_Transmission_Project_vy_FOTON.jpg