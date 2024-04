FP Markets aumenta sua oferta de commodities, adicionando futuros de petróleo Brent, algodão e açúcar

SYDNEY, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em resposta à crescente demanda dos clientes por flexibilidade no mercado de commodities e em linha com seu compromisso de fornecer soluções de negociação abrangentes, a FP Markets anunciou a expansão de sua oferta de commodities. A medida permite que traders e investidores da FP Markets não apenas capitalizem novas oportunidades no setor de commodities, mas também ampliam as opções disponíveis para diversificação de portfólio.

FP Markets Increases its Commodity Offering, Adding Brent Oil, Cotton and Sugar Futures

Complementando sua linha existente de CFDs de commodities, os clientes que negociam com a FP Markets agora podem negociar e investir em CFDs de futuros de petróleo Brent, algodão e açúcar:

Símbolo: BRENT

Descrição: Brent Crude Oil Fut

Tamanho do contrato: 1000





Descrição: US Cotton No. 2 Fut

Tamanho do contrato: 100





Descrição: US Sugar No. 11 Fut

Tamanho do contrato: 100

Disponíveis nas plataformas de negociação cTrader, MetaTrader 4, (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), os novos CFDs de futuros de commodities estão sendo introduzido em um momento em que o Brent Crude - uma referência para os preços globais do petróleo - está desafiando os máximos acumulados no ano, e o algodão e o açúcar estão se aproximando rapidamente dos seus mínimos acumulados no ano. Uma lista abrangente de todas as commodities disponíveis pode ser encontrada no site da FP Markets.

Comentando sobre a recente adição de produtos comerciais, o Líder de Risco da FP Markets, Christodoulos Psomas, comentou: "alinhados com o nosso compromisso de diversificar as ofertas e melhorar as experiências de negociação dos nossos clientes, temos o prazer de anunciar a adição de novos instrumentos de futuros ao nosso portfólio: BRENT, ALGODÃO e AÇÚCAR. Estas novas opções foram concebidas para complementar o nosso portfólio de commodities existente e alargar o espectro de oportunidades de negociação disponíveis para os nossos clientes. Nós nos dedicamos a equipar os nossos clientes com recursos abrangentes e apoio inabalável para ajudá-los a gerir estes riscos de forma eficaz e garantir uma estratégia de investimento diversificada".

Fundada em 2005, a FP Markets é uma marca multirregulamentada que fornece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis por meio das principais classes de ativos, e oferece preços agregados através de diversos provedores de liquidez de primeiro nível. Além disto, a FP Markets propicia spreads (diferenças de preço) consistentemente ajustados, execução rápida, suporte ao cliente multilíngue incomparável 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como vários tipos de contas, que se adaptam a todas as estratégias e estilos de negociação.

Notas aos editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora multirregulamentada de Forex e CFDs com mais de 19 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem optar entre as principais plataformas de negociação on-line, incluindo o aplicativo móvel da FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress e TradingView.

O excelente atendimento ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o 'Prêmio de Maior Satisfação Geral do Cliente' durante cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora de Valor Forex Global' durante cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) no Global Forex Awards.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora Forex na Europa' e 'Melhor Programa de Parcerias Forex na Ásia' no Global Forex Awards de 2022 e 2023.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Executora de Negociação' no Ultimate Fintech Awards de 2022.

A FP Markets foi coroada como 'Melhor Corretora de CFD na África' no FAME Awards de 2023.

A FP Markets recebeu o prêmio "Best Trade Execution" e "Most Transparent Broker" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

(SCB) e a Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA) do Quênia. A FP Markets recebeu o prêmio "Best Price Execution" no Brokersview Awards 2024 Singapura.

Para obter mais informações sobre a ampla variedade de produtos e serviços da FP Markets, acesse https://www.fpmarkets.com/

