FP Markets é a vencedora da categoria "Corretora do Ano - Global" no Finance Magnates Awards 2025

SYDNEY, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A FP Markets recebeu três importantes prêmios no Finance Magnates Awards 2025: "Corretora do Ano - Global", "Corretora do Ano - Ásia" e "Corretora Mais Inovadora - América Latina". Essas premiações, conquistadas através de uma combinação de votação popular e avaliações por um painel de especialistas do setor, reforçam ainda mais a reputação da corretora fundada na Austrália como líder global em negociação de Forex e CFD.

FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 6 de novembro, no Carob Mill, em Limassol, Chipre, onde figuras importantes e inovadores de todo o setor de serviços financeiros globais se reuniram para celebrar a excelência e as conquistas.

Ao comentar sobre a tríplice vitória da FP Markets, Martin Stoilov, Diretor Global de Experiência do Cliente, afirmou: "Apesar do setor altamente competitivo, a FP Markets continua a oferecer serviços e suporte do mais alto padrão aos traders de todo o mundo". Acrescentou ainda: "Nossa meta é consolidar nossa posição entre as principais corretoras globais e ampliar nosso leque de serviços e produtos, mantendo simultaneamente nosso foco total no cliente. Conquistar esses três prêmios é uma prova do trabalho árduo de nossa equipe e do crescimento exponencial que nossa empresa alcançou nos últimos 20 anos, sem nunca comprometer nossos valores de integridade e transparência".

Com mais de duas décadas de experiência no setor, a FP Markets continua a fortalecer sua presença global e seu compromisso com os traders por meio de transparência, tecnologia avançada e inovação. Junto com essas recentes premiações, a empresa está bem posicionada para aproveitar seu legado e prosseguir sua estratégia de crescimento global.

Sobre a FP Markets

A FP Markets é uma corretora online multirregulada, que oferece acesso confiável aos mercados financeiros globais. Seus clientes se beneficiam de spreads reduzidos, execução rápida e grande variedade de plataformas de trading. Ao celebrar seus 20 anos de operações, a FP Markets segue expandindo sua oferta com modelos de precificação aprimorados, ferramentas de trading avançadas e contínuas atualizações de plataforma. A longa atuação da corretora no mercado reflete sua adaptabilidade e dedicação aos valores fundamentais em que foi fundada.

Informações úteis sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora de Forex e CFDs multirregulada com mais de 20 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem escolher entre as principais plataformas de trading online, incluindo o aplicativo móvel da FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress, Mottai e TradingView.

Ao longo dos anos, a FP Markets recebeu mais de 60 prêmios do setor por suas condições de negociação, preços transparentes, atendimento e entrega de valor consistente aos clientes.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

