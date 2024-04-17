FP Markets 擴闊大宗商品供應範疇，新增布倫特原油、棉花和糖期货

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FP Markets

17 4月, 2024, 22:39 CST

悉尼2024年4月17日 /美通社/ -- 為滿足愈來愈多的客戶對大宗商品市場保持靈活的要求，以及兌現提供全方位交易方案的承諾， FP Markets 宣佈擴闊其大宗商品範疇。此舉令 FP Markets 的交易者和投資者不僅可以把握大宗商品市場的新機會，更擴闊了其選擇，繼而實現投資組合的多元化。

在補充了現有的差價合約產品後，FP Markets 的客戶可以交易和投資布倫特原油、棉花和糖期货差價合約

FP Markets Increases its Commodity Offering, Adding Brent Oil, Cotton and Sugar Futures
FP Markets Increases its Commodity Offering, Adding Brent Oil, Cotton and Sugar Futures

•  代碼： 布倫特
描述：布倫特原油期貨
合約規模：1000

•  代碼： 棉花
說明：美國棉花 2 號期貨
合約規模：100

•  代碼： 糖
說明：美國糖 11 號期貨
合約規模：100

新加入的大宗商品期貨差價合約現已可在 cTraderMetaTrader 4 (MT4) 及 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台上使用。推出時機正值布倫特原油 (全球油價基準) 逼近年度高位，而棉花和糖則迅速接近年度低位。FP Markets 的官方網站提供了詳盡的大宗商品完整清單。

在評論最近新增交易產品時，FP Markets 的風險主管 Christodoulos Psomas 表示：「配合我們多元化產品及提升客戶交易體驗的承諾，我們欣然宣佈將以下全新期貨工具加入我們的產品組合： 布倫特原油、棉花和糖。這些新的選擇旨在補充我們現有的大宗商品組合，並擴闊客戶的交易機會範圍。我們致力為客戶提供全面的資源和堅定不移的支援，協助他們有效管理這些風險，並確保實行多元化的投資策略。」

FP Markets 成立於 2005 年，是一個受多方監管的品牌，為客戶提供超過 10,000 種主要資產類別的可交易工具，結合多家頂級流動性提供商的綜合定價。另外，FP Markets 還提供一貫的低點差、迅速執行、卓越的 7 天 24 小時全天候多語言客戶支援，以及各種賬戶類型，以滿足不同的交易策略和風格。

編輯須知

FP Markets 簡介：

  • FP Markets 是一家受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。
  • 該公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
  • 有各種先進強大的線上交易平台中供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView。
  • 該公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
  • FP Markets 亦連續五年 (2019、2020、2021、2022、2023) 榮獲 Global Forex Awards 的「全球外匯交易最有價值經紀商」獎。
  • 在 2022 和 2023 年度的 Global Forex Awards 中，FP Markets 獲頒「最佳外匯交易經紀商（歐洲）」獎以及「最佳外匯交易夥伴計劃（亞洲）」獎。
  • FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards 2022 中被授予「最佳交易執行」獎。
  • FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。
  • FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards 中被授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。
  • FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、巴哈馬證券委員會 (SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 。
  • FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中被授予「最佳價格交易執行」獎

有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP Markets

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