FP Markets 擴闊大宗商品供應範疇，新增布倫特原油、棉花和糖期货

• 代碼： 布倫特

描述：布倫特原油期貨

合約規模：1000





• 代碼： 棉花

說明：美國棉花 2 號期貨

合約規模：100





• 代碼： 糖

說明：美國糖 11 號期貨

合約規模：100

新加入的大宗商品期貨差價合約現已可在 cTrader、MetaTrader 4 (MT4) 及 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台上使用。推出時機正值布倫特原油 (全球油價基準) 逼近年度高位，而棉花和糖則迅速接近年度低位。FP Markets 的官方網站提供了詳盡的大宗商品完整清單。

在評論最近新增交易產品時，FP Markets 的風險主管 Christodoulos Psomas 表示：「配合我們多元化產品及提升客戶交易體驗的承諾，我們欣然宣佈將以下全新期貨工具加入我們的產品組合： 布倫特原油、棉花和糖。這些新的選擇旨在補充我們現有的大宗商品組合，並擴闊客戶的交易機會範圍。我們致力為客戶提供全面的資源和堅定不移的支援，協助他們有效管理這些風險，並確保實行多元化的投資策略。」

FP Markets 成立於 2005 年，是一個受多方監管的品牌，為客戶提供超過 10,000 種主要資產類別的可交易工具，結合多家頂級流動性提供商的綜合定價。另外，FP Markets 還提供一貫的低點差、迅速執行、卓越的 7 天 24 小時全天候多語言客戶支援，以及各種賬戶類型，以滿足不同的交易策略和風格。

編輯須知

FP Markets 簡介：

FP Markets 是一家受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。

該公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。

有各種先進強大的線上交易平台中供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView。

該公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。

FP Markets 亦連續五年 (2019、2020、2021、2022、2023) 榮獲 Global Forex Awards 的「全球外匯交易最有價值經紀商」獎。

在 2022 和 2023 年度的 Global Forex Awards 中，FP Markets 獲頒「最佳外匯交易經紀商（歐洲）」獎以及「最佳外匯交易夥伴計劃（亞洲）」獎。

FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards 2022 中被授予「最佳交易執行」獎。

FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。

FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards 中被授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。

FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、巴哈馬證券委員會 (SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 。

FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中被授予「最佳價格交易執行」獎

有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/。

SOURCE FP Markets