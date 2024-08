Frasle Mobility registra R$ 1,8 bilhão de receita líquida no primeiro semestre do ano

CAXIAS DO SUL, Brasil, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A companhia encerrou o primeiro semestre de 2024 com receita líquida consolidada em leve alta de 3,6% na comparação com mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, foram apurados R$ 1,8 bilhão. A receita no mercado externo, que engloba as exportações a partir do Brasil com o desempenho das operações em outros países, somou R$ 734,3 milhões, alta de 3,2%. Já o EBITDA ajustado atingiu R$ 316,5 milhões, enquanto a Margem EBITDA ajustada foi de 17,4%.

O desempenho da receita no 2T24 se manteve positivo na comparação com o mesmo período de 2023. Foram registrados R$ 980,3 milhões, alta de 6,6%. A receita no mercado externo, foi de R$ 392,5 milhões, o que representa estabilidade na comparação com o 2T23.

Os últimos meses concentraram fatos que influenciaram os resultados gerais, impactando em números negativos, na comparação com períodos anteriores. Em abril, foram encerradas as atividades fabris da controlada Fanacif, no Uruguai. No mês de maio, as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul prejudicaram parte dos negócios no estado, além de impactos inflacionários relacionados as operações localizadas na Argentina.

PRINCIPAIS RESULTADOS – 2T24

(Percentuais indicam variações com os respectivos períodos do 2T23 e 1S23 – valores em MM)

Receita líquida consolidada: 2T24: R$ 980,3 (+6,6%) | 1S24: R$ 1821,5 (+3,6%)

Receita líquida no mercado nacional: 2T24: R$ 587,8 (+11,1%) | 1S24: R$ 1087,2 (+3,9%)

Receita líquida no mercado externo: 2T24: R$ 392,5 (+0,5%) | 1S24: R$ 734,3 (+3,2%)

Faturamento Mercado Externo (Exportações + operações no exterior): 2T24: US$ 75,2 (-4,6%) | 1S24: US$ 144,2 (+2,5%)

Lucro bruto consolidado: 2T24: R$ 315,5 (-1,6%) | 1S24: R$ 605,2 (-1,9%)

Lucro Operacional: 2T24: R$ 76,6 (-50,9%) | 1S24: R$ 193,5 (-36,2%)

EBITDA: 2T24: R$ 112,3 (-39,9%) | 1S24: R$ 266,3 (-26,8%)

Lucro líquido consolidado: 2T24: R$ 41,4 (-57,9%) | 1S24: R$ 150,5 (-20,2%) EBITDA Ajustado 2T24: R$ 162,5 (-18,5%) | 1S24: R$ 316,5 (-15,9%) ROIC: 2T24: 11,4% (-4,1 p.p.)

VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS

(Em português com tradução simultânea para o inglês)

07/08 – 11h Brasil | 10h Nova Iorque | 15h Londres

Cadastrar-se / Acessar Videoconferência: Clique aqui

Contato RI

E-mail: [email protected]

Site: https://ri.fraslemobility.com/

Hemerson Fernando de Souza

Fone: +55 54 3239.1519

FONTE Frasle Mobility