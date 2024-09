Front Row Group anuncia investimento estratégico do Charlesbank Capital Partners

O novo financiamento aumentará a capacidade do Front Row Group de executar iniciativas estratégicas de crescimento e fornecer serviços hiperpersonalizados em escala

NOVA YORK e BOSTON, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Front Row Group (ou a "Empresa"), uma agência e aceleradora de comércio eletrônico que fornece gerenciamento de mercado totalmente terceirizado para marcas de beleza, saúde e bem-estar e CPG, anunciou hoje um investimento estratégico da Charlesbank Capital Partners ("Charlesbank"), uma empresa de private equity de médio porte com mais de US$ 18 bilhões em capital arrecadado desde o início. O investimento ajudará a Empresa a acelerar a inovação e o crescimento dos negócios, mantendo seu foco em serviços personalizados e de alta qualidade em escala.

Com presença global em Nova York, San Diego, Hamburgo e Bratislava, o Front Row Group aproveita a tecnologia proprietária para projetar, comercializar, distribuir e dimensionar marcas líderes em todo o mundo. A Empresa adapta seu conjunto diversificado de serviços especializados às necessidades únicas de cada negócio, com experiência em construção estratégica de marcas, marketing omnicanal, expansão para mercados internacionais, produção de conteúdo e inteligência empresarial, através de sua plataforma proprietária Catapult e design e branding inovadores. Este investimento segue a consolidação da marca de 2023, que uniu a Fortress Brand, School House, Taylor & Pond, Bizmut e Finc3 sob a marca Front Row Group, fornecendo à Empresa capacidades globais diferenciadas para melhor apoiar os clientes em toda a América do Norte e Europa.

O investimento do Charlesbank permitirá que o Front Row Group continue a se expandir no espaço dinâmico e em rápido crescimento do comércio eletrônico. A Empresa estará bem posicionada para entregar resultados mais rápidos e impactantes no canal operacionalmente complexo da Amazon, ajudando os clientes a otimizar o conteúdo, impulsionar decisões baseadas em dados via Catapult e gerenciar a logística complicada do mercado competitivo. Por meio de sua parceria com o Charlesbank, o Front Row Group pode expandir ainda mais seu histórico de crescimento orgânico e aquisições rentáveis, permitindo à empresa acelerar sua trajetória de crescimento.

"À medida que a demanda pelos serviços do Front Row Group aumenta, com mais marcas buscando liberar o crescimento no comércio eletrônico, a parceria com o Charlesbank nos permitirá aproveitar plenamente a oportunidade de mercado que temos à nossa frente", disse Yuriy Boykiv, CEO do Front Row Group. "Com a vasta experiência do Charlesbank no setor e um longo histórico de geração de valor, o Front Row Group está melhor equipado para consolidar sua posição como um parceiro líder para as principais marcas globalmente. Estamos entusiasmados por ter o apoio do Charlesbank para esta próxima fase de crescimento."

"O Front Row Group está na convergência de algumas tendências poderosas de longo prazo: o movimento dos setores de beleza, saúde e bem-estar de US$ 300 bilhões, particularmente o segmento premium, para o comércio eletrônico e a crescente personalização da preferência da marca", disse Michael Choe, diretor administrativo e CEO do Charlesbank. "Essas mudanças profundas criaram uma oportunidade de mercado significativa para os principais prestadores de serviços, que podem permitir que as marcas alcancem todo o seu potencial on-line de maneira mais rápida e eficiente. O Front Row Group é um líder notável em ajudar seus parceiros de marca a conseguir isso. Estamos felizes em fazer parceria com Yuriy, os cofundadores e atuais presidentes Alex e Matt Beer, e sua equipe, para ampliar o já impressionante crescimento que alcançaram."

Os termos financeiros da operação não foram divulgados.

A Jefferies LLC atuou como consultora financeira do Front Row Group na transação e a Akerman LLP prestou assessoria jurídica ao Front Row Group. A Lincoln International LLC atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis LLP prestou assessoria jurídica ao Charlesbank.

Sobre o Front Row Group:

O Front Row Group é uma agência líder em comércio eletrônico e aceleradora especializada em beleza, saúde, bem-estar e marcas de consumo. Com presença global na cidade de Nova York, San Diego, Hamburgo e Bratislava, a empresa faz parcerias com as principais marcas para impulsionar o crescimento do comércio holístico. Aproveitando a tecnologia proprietária chamada Catapult e recursos avançados, eles projetam, comercializam, distribuem e dimensionam marcas em todo o mundo.

A experiência do Front Row Group abrange construção estratégica de marca, excelência omnicanal, expansão do mercado internacional, criação de conteúdo atraente e design e branding inovadores. O Front Row Group garante um crescimento avançado do mercado, gerenciamento contínuo de comércio eletrônico, marketing digital direcionado e inteligência de negócios acionável.

Com a confiança de líderes do setor como OUAI, Summer Fridays, Glow Recipe, Designs For Health, Scrub Daddy, Unilever, Bosch e Wella, o Front Row Group capacita as marcas a atingir todo o seu potencial em um mercado competitivo. Para mais informações, acesse https://www.frontrowgroup.com/.

Sobre o Charlesbank:

Com sede em Boston e Nova York, o Charlesbank Capital Partners é uma empresa de investimento privado de médio porte com mais de US$ 18 bilhões em capital levantado desde o início. O Charlesbank foca em aquisições lideradas pela gestão, financiamentos de capital de crescimento, crédito estratégico e investimentos em tecnologia. O escritório busca investir em empresas com vantagem competitiva sustentável e excelentes perspectivas de crescimento. Para mais informações, acesse www.charlesbank.com

