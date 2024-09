Front Row Group kündigt strategische Investition von Charlesbank Capital Partners an

Die neue Finanzierung wird die Fähigkeit der Front Row Group verbessern, strategische Wachstumsinitiativen durchzuführen und einen hyper-personalisierten Service in großem Umfang anzubieten

NEW YORK und BOSTON, 3. September 2024 /PRNewswire/ – Front Row Group (oder das „Unternehmen"), eine E-Commerce-Agentur und ein Accelerator, der vollständig ausgelagerte Marktplatzverwaltung für Schönheits-, Gesundheits- und Wellness- sowie CPG-Marken anbietet, gab heute eine strategische Investition von Charlesbank Capital Partners („Charlesbank") bekannt, einer mittelständischen Private-Equity-Firma mit einem seit der Gründung aufgebrachten Kapital von mehr als 18 Mrd. USD. Die Investition wird dem Unternehmen helfen, die Innovation und das Wachstum des Geschäfts zu beschleunigen, während der Fokus auf qualitativ hochwertigen, personalisierten Service in großem Umfang beibehalten wird.

Mit einer globalen Präsenz in New York, San Diego, Hamburg und Bratislava nutzt die Front Row Group firmeneigene Technologien, um führende Marken rund um den Globus zu entwickeln, zu vermarkten, zu vertreiben und zu skalieren. Das Unternehmen schneidet sein vielfältiges Angebot an spezialisierten Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens zu und verfügt über Fachwissen in den Bereichen strategischer Markenaufbau, Omnichannel-Marketing, internationale Marktexpansion, Content-Produktion und Business Intelligence durch seine proprietäre Catapult-Plattform und innovatives Design und Branding. Diese Investition folgt auf die Markenkonsolidierung von 2023, die Fortress Brand, School House, Taylor & Pond, Bizmut und Finc3 unter der Marke Front Row Group vereint und dem Unternehmen differenzierte globale Fähigkeiten verleiht, um Kunden in Nordamerika und Europa besser zu unterstützen.

Die Investition der Charlesbank wird es der Front Row Group ermöglichen, ihre Skalierung im schnell wachsenden und dynamischen E-Commerce-Bereich fortzusetzen. Das Unternehmen wird gut positioniert sein, um schnellere und wirkungsvollere Ergebnisse im operativ komplexen Amazon-Kanal zu erzielen, indem es Kunden bei der Optimierung von Inhalten unterstützt, datengestützte Entscheidungen über Catapult ermöglicht und die komplizierte Logistik des Wettbewerbsmarktes verwaltet. Durch die Partnerschaft mit der Charlesbank kann die Front Row Group ihre Erfolgsbilanz bei organischem Wachstum und wertsteigernden Akquisitionen weiter ausbauen, was dem Unternehmen ermöglicht, seinen Wachstumskurs zu beschleunigen.

„Da die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Front Row Group steigt, da immer mehr Marken das Wachstum des E-Commerce nutzen wollen, wird die Partnerschaft mit der Charlesbank es uns ermöglichen, die vor uns liegenden Marktchancen voll auszuschöpfen", sagte Yuriy Boykiv, CEO der Front Row Group. „Mit der umfassenden Branchenexpertise der Charlesbank und ihrer langjährigen Erfahrung in der Wertschöpfung ist die Front Row Group bestens gerüstet, um ihre Position als führender Partner von Top-Marken weltweit auszubauen. Wir freuen uns, dass wir in dieser nächsten Wachstumsphase die Unterstützung der Charlesbank erhalten."

„Die Front Row Group befindet sich am Schnittpunkt mehrerer starker langfristiger Trends: die Verlagerung der 300 Mrd. USD schweren Schönheits-, Gesundheits- und Wellnessbranche, insbesondere des Premiumsegments, in den E-Commerce und die zunehmende Personalisierung der Markenpräferenz", so Michael Choe, Managing Director & CEO bei Charlesbank. „Diese tektonischen Verschiebungen haben eine bedeutende Marktchance für führende Dienstleistungsanbieter geschaffen, die es Marken ermöglichen, ihr volles Potenzial online schneller und effizienter auszuschöpfen. Die Front Row Group ist eindeutig führend bei der Unterstützung ihrer Markenpartner in diesem Bereich. Wir freuen uns sehr, mit Yuriy, den Mitbegründern und derzeitigen Präsidenten Alex und Matt Beer und ihrem Team zusammenzuarbeiten, um ihr bereits beeindruckendes Wachstum weiter auszubauen."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Jefferies LLC fungierte bei der Transaktion als Finanzberater der Front Row Group und Akerman LLP als Rechtsberater der Front Row Group. Lincoln International LLC fungierte als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP beriet die Charlesbank in rechtlichen Fragen.

Informationen zur Front Row Group:

Die Front Row Group ist eine führende E-Commerce-Agentur und ein Accelerator, der sich auf Beauty-, Gesundheits-, Wellness- und Verbrauchermarken spezialisiert hat. Mit einer globalen Präsenz in New York City, San Diego, Hamburg und Bratislava arbeitet das Unternehmen mit Top-Marken zusammen, um das ganzheitliche Wachstum des Handels zu fördern. Mit der firmeneigenen Technologie Catapult und robusten Fähigkeiten entwickeln, vermarkten, vertreiben und skalieren sie Marken weltweit.

Die Expertise der Front Row Group umfasst strategischen Markenaufbau, Omnichannel-Exzellenz, internationale Marktexpansion, die Erstellung überzeugender Inhalte sowie innovatives Design und Branding. Die Front Row Group sorgt für robustes Marktplatzwachstum, nahtloses E-Commerce-Management, gezieltes digitales Marketing und umsetzbare Geschäftsinformationen.

Mit dem Vertrauen von Branchenführern wie OUAI, Summer Fridays, Glow Recipe, Designs For Health, Scrub Daddy, Unilever, Bosch und Wella unterstützt die Front Row Group Marken dabei, ihr volles Potenzial in einem wettbewerbsintensiven Markt auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.frontrowgroup.com/.

Informationen zu Charlesbank:

Charlesbank Capital Partners mit Sitz in Boston und New York ist ein privates Investmentunternehmen im mittleren Marktsegment, das seit seiner Gründung mehr als 18 Mrd. USD an Kapital aufgebracht hat. Charlesbank konzentriert sich auf managementgeführte Übernahmen, Wachstumskapitalfinanzierungen, opportunistische Kredite und Technologieinvestitionen. Das Unternehmen versucht, in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und hervorragenden Wachstumsaussichten zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.charlesbank.com

Ansprechpartner für die Front Row Group:

[email protected]

Ansprechpartner für die Charlesbank:

Ryan FitzGibbon / Alexa Ottenstein / Peter Gavaris

Prosek Partners

[email protected]

