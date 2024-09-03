Front Row Group 宣佈獲得 Charlesbank Capital Partners 的策略性投資

新資金將增強 Front Row Group 執行策略性成長計劃的能力，並提供規模化的超個人化服務

紐約和波士頓2024年9月3日 /美通社/ -- Front Row Group （或「公司」）今天宣佈獲得 Charlesbank Capital Partners (「Charlesbank」) 的策略性投資； Charlesbank Capital Partners 是一間中型市場私募股權公司，自成立以來已募集超過 180 億美元資金。這項投資將有助公司加速業務創新和成長，同時保持專注於高質量、個人化的大規模服務。

Front Row Group 在紐約、聖地牙哥、漢堡和布拉提斯拉發擁有全球業務，運用專有技術為全球領先品牌進行設計、營銷、分銷和拓展。公司透過其專有的 Catapult 平台、創新設計和品牌建設方面的專業知識，針對企業的獨特需求而量身定制多元化的專業服務。這項投資是繼 2023 年的品牌整合之後，將 Fortress Brand、School House、Taylor & Pond、Bizmut 和 Finc3 合併為 Front Row Group 品牌，為公司提供差異化 (differentiation) 的全球能力，為北美和歐洲客提供戶更好的支援。

Charlesbank 的投資，將使 Front Row Group 能夠在快速成長和充滿活力的電子商務領域繼續拓展。公司將能夠在營運複雜的 Amazon 渠道中處於有利位置，提供更快、更具影響力的結果，幫助客戶優化內容、透過 Catapult 為數據驅動決策提供動力，並管理競爭市場的複雜物流。透過與 Charlesbank 的合作關係，Front Row Group 可以建立在其有機成長和增值收購的過往佳績上，讓公司加速成長軌跡。

FrontRow Group 行政總裁 Yuriy Boykiv 表示：「隨著越來越多品牌希望為其電子商務帶來增長，對 Front Row Group 服務的需求亦與日俱增，與 Charlesbank 的合作關係將使我們能夠充分利用眼前的市場機會。」憑藉 Charlesbank 深厚的業界專業知識，加上在推動價值方面一直卓有成效，像 Front Row Group 的準備更為充足，將其作為領先合作拍檔的地位擴展到全球頂尖品牌。我們很高興能在下個成長階段獲得 Charlesbank 的支援。」

「Front Row Group 處於一些強大的長期趨勢交匯點：價值 3,000 億美元的美容、健康與保健業務，尤其是高級業務，日趨向電子商務靠攏，品牌偏好也日趨個人化，」Charlesbank 董事總經理兼行政總裁 Michael Choe 表示：「這些結構性轉變，為領先的服務供應商創造重大市場機會，使品牌能夠在網上更快，更有效率地發揮全部潛力。Front Row Group 在幫助其品牌合作拍檔實現這目標方面，是明顯的領導者。我們很高興能與 Yuriy、共同創辦人兼現任總裁 Alex Beer 和 Matt Beer 以及其團隊合作，在令人印象深刻的成長基礎上更上一層樓。」

此交易的財務條款並未披露。

Jefferies LLC 在此交易中擔任 Front Row Group 的財務顧問，而 Akerman LLP 為 Front Row Group 提供法律諮詢。Lincoln International LLC 擔任財務顧問，而 Kirkland & Ellis LLP 為 Charlesbank 提供法律諮詢。

Front Row Group 簡介：

Front Row Group 是一間領先的電子商務代理公司和加速器，專門經營美容、健康、保健和消費品牌。公司在紐約市、聖地牙哥、漢堡和布拉迪斯拉發均設有全球據點，與首屈一指的品牌合作，推動整體商務成長。公司利用稱為 Catapult 的專有科技和強大功能，在世界各地設計、銷售、分銷和擴展品牌。

Front Row Group 的專業領域，涵蓋策略性品牌建立、全方位卓越渠道、國際市場拓展、引人入勝的內容創作，以及創新設計和品牌塑造。Front Row Group 確保了強大的市場成長、流暢的電子商務管理、目標數碼行銷和務實的商業智慧。

Front Row Group 受到 OUAI、Summer Fridays、Glow Recipe、Designs For Health、Scrub Daddy、Unilever、Bosch 和 Wella 等業界領導者的信賴， 讓品牌在競爭激烈的市場中充分發揮潛力。有關更多資訊，請瀏覽 https://www.frontrowgroup.com/。

Charlesbank 簡介：

Charlesbank Capital Partners 總部位於波士頓和紐約，是一間中型市場私人投資公司，自成立以來籌集了超過 180 億美元美元的資本。Charlesbank 專注於管理層領導的收購、成長資本融資、機會性信貸及技術投資。公司旨在投資具有可持續競爭優勢和良好增長前景的公司。有關更多資訊，請瀏覽 www.charlesbank.com

Front Row Group 聯絡人：

[email protected]

Charlesbank 聯絡人：

Ryan FitzGibbon / Alexa Ottenstein / Peter Gavaris

Prosek Partners

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SOURCE Front Row