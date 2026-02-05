Frota Circulante no México Atinge Recorde de 36,1 Milhões de Unidades ao Final de 2025, Revela IDF

ROCHESTER HILLS, Mich., 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Integrate Data Facts (IDF), consultoria líder em inteligência de dados automotivos para a América Latina, divulgou hoje os resultados de seu estudo anual de VIO (Vehicles in Operation) para o México. Os dados revelam que a frota veicular total do país alcançou o pico histórico de 36,1 milhões de unidades ao final de 2025, consolidando um mercado resiliente e com oportunidades estratégicas para o setor de reposição (aftermarket) global.

O estudo detalhado, que mapeia a frota circulante desde os modelos de 1961 até os lançamentos de 2026, destaca um parque automotivo que expande seu volume enquanto mantém uma idade média elevada de 16,2 anos — um catalisador fundamental para a demanda de serviços e autopeças.

Desempenho do Mercado: 2025 vs. 2024

Indicador Final de 2025 Final de 2024 Crescimento (Anual) VIO Total (Unidades) 36,1 Milhões 35,1 Milhões +2,8 % Veículos Leves 35,0 Milhões 34,0 Milhões +2,9 % Caminhões Médios e Pesados 1,1 Milhão 1,1 Milhão Estável Idade Média da Frota 16,2 Anos 16,2 Anos Estável

Transição Estrutural: Do Sedã à Versatilidade

Historicamente, o México consolidou-se como um mercado de carros de passeio. Contudo, observa-se uma mudança na composição da frota veicular, com a ascensão gradual de utilitários e picapes (Trucks). Embora os automóveis ainda representem a maioria, a preferência por plataformas mais robustas nas vendas de novos está alterando o perfil do parque automotor:

Automóveis: 56% (Ante 57% em 2024)

56% (Ante 57% em 2024) Comerciais Leves (SUVs/Picapes): 35% (Ante 34% em 2024)

35% (Ante 34% em 2024) Vans e Caminhões Pesados: Mantêm-se estáveis em 6% e 3%, respectivamente.

A Realidade das Marcas de Origem Chinesa no Parque Circulante

O relatório traz clareza sobre o impacto das marcas chinesas (como MG, BAIC, BYD, Chirey e Geely). Embora tenham atingido participação de dois dígitos nas vendas de novos, sua penetração na frota circulante total ainda é incipiente:

Veículos Leves: Marcas chinesas detêm 1,2% do VIO total.

Marcas chinesas detêm 1,2% do VIO total. Caminhões Médios e Pesados: A presença é maior no setor comercial, atingindo 4,5% da frota.

"O sucesso nos showrooms e a realidade das ruas possuem velocidades distintas", afirma Evaristo Garcia, CEO da IDF. "Como estas marcas entraram de forma expressiva há menos de uma década, levará tempo para penetrarem profundamente em uma frota de 36,1 milhões de unidades. Para o aftermarket, as marcas tradicionais continuarão a dominar a demanda por peças de reposição no futuro previsível."

Sobre a IDF - Integrate Data Facts LLC

Celebrando seu 16º aniversário, a IDF é a principal provedora de dados automotivos e análise de Frota Circulante (VIO) para a América Latina, especializando-se no setor de reposição automotiva (aftermarket). Com sede em Rochester Hills, Michigan, a IDF fornece inteligência de mercado granular necessária para decisões críticas de distribuição e investimento.

