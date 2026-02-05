El Parque Vehicular en México Alcanza Récord de 36.1 Millones de Unidades al Cierre de 2025, Reporta IDF

ROCHESTER HILLS, Mich., 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Integrate Data Facts (IDF), la consultora líder en inteligencia del mercado automotriz para América Latina, presentó hoy los resultados de su estudio de Vehículos en Operación (VIO) al cierre de 2025 para México. Los datos revelan que el parque automotor total ha alcanzado un máximo histórico de 36.1 millones de unidades, consolidando un mercado resiliente con oportunidades estratégicas para el sector de posventa (aftermarket) global.

IDF Infographic (SPANISH)

El análisis exhaustivo, que abarca modelos desde 1961 hasta 2026, muestra una flota vehicular que continúa expandiéndose en volumen mientras mantiene una edad promedio elevada de 16.2 años, factor determinante para la demanda de servicios y refacciones en el país.

Desempeño del Mercado 2025 vs. 2024

Indicador Cierre 2025 Cierre 2024 Crecimiento (Anual) Total VIO (Unidades) 36.1 Millones 35.1 Millones +2.8 % Vehículos Ligeros 35.0 Millones 34.0 Millones +2.9 % Camiones Medianos y Pesados 1.1 Millones 1.1 Millones Estable Edad Promedio de la Flota 16.2 Años 16.2 Años Estable

Evolución gradual de la mezcla vehicular

Históricamente dominado por automóviles de pasajeros, el parque automotor en México muestra una transformación progresiva en su composición, moviéndose gradualmente de autos hacia camionetas:

Autos: 56% del parque (57% en 2024)

56% del parque (57% en 2024) SUVs y Pickups: 35% (34% en 2024)

35% (34% en 2024) Vans: 6% (sin cambio)

6% (sin cambio) Camiones pesados: 3% (sin cambio)

El Segmento Moderno

A pesar de la madurez de la flota, la edad promedio se estabilizó en 16.2 años debido al dinamismo en la comercialización de vehículos nuevos. Uno de los hallazgos clave del estudio es la consolidación de un "segmento moderno" compuesto por casi 14 millones de vehículos modelo 2016 a 2025, que ya representan el 37.9% del parque vehicular total.

Marcas de origen chino: avance gradual dentro del parque automotor

El reporte clarifica el impacto de las marcas de origen chino (como MG, BAIC, BYD, y Geely). Si bien han capturado cuotas de doble dígito en ventas anuales, su penetración en el parque vehicular total está en una etapa temprana:

Vehículos Ligeros: Representan el 1.2% del VIO total.

Representan el 1.2% del VIO total. Camiones Medianos y Pesados: La penetración es mayor en el sector comercial, alcanzando el 4.5%.

"La velocidad de adopción comercial y la penetración en el parque vehicular no avanzan al mismo ritmo", señaló Evaristo García, CEO de IDF. "En una flota de más de 36 millones de unidades, la consolidación de nuevas marcas es un proceso gradual que llevará décadas. Para el aftermarket, las marcas tradicionales seguirán dominando la demanda de repuestos en el futuro previsible".

