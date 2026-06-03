Frota Circulante (VIO) de Veículos Leves no Brasil Atinge Recorde de 51,5 Milhões, Relata IDF

ROCHESTER HILLS, Mich., 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Integrate Data Facts (IDF), líder em inteligência de aftermarket automotivo na América Latina, lançou hoje seu estudo da Frota Circulante (VIO) de Veículos Leves ao final de 2025 para o Brasil. A frota do país atingiu o pico histórico de 51.512.551 unidades, sinalizando oportunidades de longo prazo para o mercado global de reposição.

IDF Frota Circulante Brasil PORTUGUESE

O estudo analisou a população de veículos leves nos 26 estados e no Distrito Federal. Os dados mostram que a frota continua em expansão, atingindo uma idade média de 13,6 anos — um principal impulsionador para a demanda de peças e serviços. Embora em maturação, a idade média brasileira é menor que os 16,2 anos registrados recentemente pela IDF no México.

Desempenho do Mercado: 2025 vs. 2024

Métrica Fechamento 2025 Fechamento 2024 Crescimento (YoY) Veículos Leves 51,5 Milhões 50,7 Milhões +1,6 % Idade Média do Veículo 13,6 Anos 12,8 Anos +6,2 % Habitantes por Veículo 4,2 4,3 Densidade Melhorada

Nota: Avalia estritamente o segmento de veículos leves; exclui motocicletas e caminhões médios/pesados.

Estados-Chave

A concentração veicular foca-se em hubs urbanos e industriais, liderados por São Paulo:

São Paulo: Lidera a nação com mais de 15,4 milhōes de unidades em circulação.





Lidera a nação com mais de 15,4 milhōes de unidades em circulação. Minas Gerais: Segundo lugar com quase 6 milhões de unidades.





Segundo lugar com quase 6 milhões de unidades. Paraná: Terceiro com 4,0 milhões de veículos.





Terceiro com 4,0 milhões de veículos. Regiões Críticas: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia são essenciais para o volume do VIO.

A Grande Oportunidade de 23 Milhões de Unidades

A IDF identifica um segmento de grande oportunidade para o mercado de reposição (Aftermarket Sweet Spot) de mais de 23 milhões de veículos na faixa de 11 a 20 anos de idade:

Segmento Central: Veículos de 11–20 anos representam 45% do VIO total.





Veículos de 11–20 anos representam 45% do VIO total. Madurez da Frota: 81% do total de veículos em circulação têm menos de 20 anos.





81% do total de veículos em circulação têm menos de 20 anos. Longevidade: O Volkswagen Gol continua como o favorito do mercado brasileiro com 3,8 milhões de unidades, superando seu rival mais próximo por mais de 1,5 milhão.

Marcas Chinesas e Eletrificação

O relatório detalha o impacto real de novas marcas e tecnologias de propulsão:

Marcas Chinesas: Somam 585.363 unidades (1,1% do VIO total). Chery (36,5%) e BYD (31,1%) lideram; Haval surge rapidamente com 9,7% de participação.





Somam 585.363 unidades (1,1% do VIO total). Chery (36,5%) e BYD (31,1%) lideram; Haval surge rapidamente com 9,7% de participação. Eletrificação: Juntos, híbridos e elétricos puros representam 1,34% do VIO total. Notavelmente, considerando especificamente o ano-modelo 2025, os combustíveis alternativos alcançaram 8,5% de penetração.

"O sucesso nos showrooms e a realidade nas ruas avançam em ritmos diferentes", afirmou Evaristo Garcia, CEO da IDF. "Embora as marcas chinesas e os EVs estejam chegando rápido, gigantes tradicionais como Fiat (21,3%), Volkswagen (20,1%) e Chevrolet (18,0%) ainda controlam quase 60% do VIO total e vão dominar a demanda por peças no futuro próximo."

Sobre a IDF - Integrate Data Facts LLC

Em seu 16º ano, a IDF é a principal provedora de dados de aftermarket automotivo para a América Latina, baseada em Rochester Hills, Michigan. O VIO do Brasil é mapeado 100% de acordo com os padrões ACES.

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FONTE IDF - Integrate Data Facts LLC