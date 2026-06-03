Frota Circulante (VIO) de Veículos Leves no Brasil Atinge Recorde de 51,5 Milhões, Relata IDF
Notícias fornecidas porIDF - Integrate Data Facts LLC
03 jun, 2026, 13:47 GMT
ROCHESTER HILLS, Mich., 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Integrate Data Facts (IDF), líder em inteligência de aftermarket automotivo na América Latina, lançou hoje seu estudo da Frota Circulante (VIO) de Veículos Leves ao final de 2025 para o Brasil. A frota do país atingiu o pico histórico de 51.512.551 unidades, sinalizando oportunidades de longo prazo para o mercado global de reposição.
O estudo analisou a população de veículos leves nos 26 estados e no Distrito Federal. Os dados mostram que a frota continua em expansão, atingindo uma idade média de 13,6 anos — um principal impulsionador para a demanda de peças e serviços. Embora em maturação, a idade média brasileira é menor que os 16,2 anos registrados recentemente pela IDF no México.
Desempenho do Mercado: 2025 vs. 2024
|
Métrica
|
Fechamento 2025
|
Fechamento 2024
|
Crescimento (YoY)
|
Veículos Leves
|
51,5 Milhões
|
50,7 Milhões
|
+1,6 %
|
Idade Média do Veículo
|
13,6 Anos
|
12,8 Anos
|
+6,2 %
|
Habitantes por Veículo
|
4,2
|
4,3
|
Densidade Melhorada
Nota: Avalia estritamente o segmento de veículos leves; exclui motocicletas e caminhões médios/pesados.
Estados-Chave
A concentração veicular foca-se em hubs urbanos e industriais, liderados por São Paulo:
- São Paulo: Lidera a nação com mais de 15,4 milhōes de unidades em circulação.
- Minas Gerais: Segundo lugar com quase 6 milhões de unidades.
- Paraná: Terceiro com 4,0 milhões de veículos.
- Regiões Críticas: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia são essenciais para o volume do VIO.
A Grande Oportunidade de 23 Milhões de Unidades
A IDF identifica um segmento de grande oportunidade para o mercado de reposição (Aftermarket Sweet Spot) de mais de 23 milhões de veículos na faixa de 11 a 20 anos de idade:
- Segmento Central: Veículos de 11–20 anos representam 45% do VIO total.
- Madurez da Frota: 81% do total de veículos em circulação têm menos de 20 anos.
- Longevidade: O Volkswagen Gol continua como o favorito do mercado brasileiro com 3,8 milhões de unidades, superando seu rival mais próximo por mais de 1,5 milhão.
Marcas Chinesas e Eletrificação
O relatório detalha o impacto real de novas marcas e tecnologias de propulsão:
- Marcas Chinesas: Somam 585.363 unidades (1,1% do VIO total). Chery (36,5%) e BYD (31,1%) lideram; Haval surge rapidamente com 9,7% de participação.
- Eletrificação: Juntos, híbridos e elétricos puros representam 1,34% do VIO total. Notavelmente, considerando especificamente o ano-modelo 2025, os combustíveis alternativos alcançaram 8,5% de penetração.
"O sucesso nos showrooms e a realidade nas ruas avançam em ritmos diferentes", afirmou Evaristo Garcia, CEO da IDF. "Embora as marcas chinesas e os EVs estejam chegando rápido, gigantes tradicionais como Fiat (21,3%), Volkswagen (20,1%) e Chevrolet (18,0%) ainda controlam quase 60% do VIO total e vão dominar a demanda por peças no futuro próximo."
Sobre a IDF - Integrate Data Facts LLC
Em seu 16º ano, a IDF é a principal provedora de dados de aftermarket automotivo para a América Latina, baseada em Rochester Hills, Michigan. O VIO do Brasil é mapeado 100% de acordo com os padrões ACES.
Contato de Imprensa:
- Contato: Evaristo Garcia, CEO
- E-mail: [email protected]
- Website: www.idfacts.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994281/Infografico_Brazil_Jun_26_POR_300_3.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2629958/6001832/IDF_Logo_Horizontal.jpg
FONTE IDF - Integrate Data Facts LLC
Partilhar este artigo