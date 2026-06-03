El Parque Vehicular (VIO) de Vehículos Ligeros en Brasil Alcanza un Récord de 51.5 Millones, Reporta IDF

ROCHESTER HILLS, Mich., 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Integrate Data Facts (IDF), líder en inteligencia de aftermarket automotriz en América Latina, lanzó hoy su estudio del Parque Vehicular (VIO) de Vehículos Ligeros al cierre de 2025 para Brasil. El parque del país alcanzó un pico histórico de 51,512,551 unidades, lo que señala oportunidades a largo plazo para el mercado de posventa global.

IDF Brasil Infográfico VIO 2025 - Español

El estudio en los 26 estados y el Distrito Federal muestra que la flota crece con una edad promedio de 13.6 años, impulsando la demanda de repuestos. Aunque madura, es menor a los 16.2 años registrados por IDF en México.

Desempeño del Mercado: 2025 vs. 2024

Métrica Cierre 2025 Cierre 2024 Crecimiento (YoY) Vehículos Ligeros 51.5 Millones 50.7 Millones +1.6 % Edad Promedio 13.6 Años 12.8 Años +6.2 % Habitantes por Vehículo 4.2 4.3 Densidad Mejorada

Estados Clave

La concentración vehicular se centra en hubs urbanos liderados por São Paulo:

São Paulo: Más de 15.4 millones de unidades en circulación.





Más de 15.4 millones de unidades en circulación. Minas Gerais: Segundo lugar con casi 6 millones de unidades.





Segundo lugar con casi 6 millones de unidades. Paraná: Tercero con 4.0 millones de vehículos.





Tercero con 4.0 millones de vehículos. Regiones Clave: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina y Bahía son críticas para el VIO.

La Gran Oportunidad de 23 Millones de Unidades

IDF identifica un segmento de gran oportunidad para el mercado de repuestos (Aftermarket Sweet Spot) de más de 23 millones de vehículos de entre 11 y 20 años:

Segmento Central: Vehículos de 11–20 años representan el 45% del VIO total.





Vehículos de 11–20 años representan el 45% del VIO total. Madurez: El 81% de la flota tiene menos de 20 años.





El 81% de la flota tiene menos de 20 años. Longevidad: El Volkswagen Gol lidera con 3.8 millones de unidades, superando a su rival por más de 1.5 millones.

Marcas Chinas y Electrificación

El reporte detalla el impacto de nuevas marcas y tecnologías:

Marcas Chinas: Suman 585,363 unidades (1.1% del VIO). Chery (36.5%) y BYD (31.1%) lideran; Haval surge con 9.7% de participación.





Suman 585,363 unidades (1.1% del VIO). Chery (36.5%) y BYD (31.1%) lideran; Haval surge con 9.7% de participación. Electrificación: Híbridos/eléctricos representan el 1.34% del VIO. En el año modelo 2025, los combustibles alternativos lograron 8.5% de penetración.

"El éxito en salas de exhibición y la realidad vial van a ritmos distintos", afirmó Evaristo García, CEO de IDF. "Aunque las marcas chinas y eléctricos crecen rápido, Fiat (21.3%), Volkswagen (20.1%) y Chevrolet (18.0%) controlan casi el 60% del VIO y dominarán la demanda de repuestos".

Acerca de IDF - Integrate Data Facts LLC

En su 16° año, IDF provee datos de aftermarket automotriz para América Latina desde Rochester Hills, Michigan. El VIO de Brasil está mapeado al 100% bajo estándares ACES.

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FUENTE IDF - Integrate Data Facts LLC