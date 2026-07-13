Frota de HD1500 adaptados para operação autônoma inicia suas operações durante o turno diurno na Austrália Ocidental

PERTH, Austrália, 12 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O projeto de transporte autônomo da EACON Mining Technology iniciou operações autônomas diurnas, com uma frota de seis caminhões Komatsu HD1500 adaptados operando sem motoristas de segurança no ambiente de produção ativo da Cava de Havana, em uma mina de ouro na Austrália Ocidental. A instauração do turno diurno também está qualificando a equipe da unidade para futuras operações autônomas no turno noturno.

O projeto representa uma implantação pioneira de adaptação tecnológica para o transporte autônomo em caminhões de transporte Komatsu HD1500 e a primeira implantação de transporte autônomo em um ambiente de produção de mineração em atividade na região de Kalgoorlie Goldfields, na Austrália.

Esse feito vem após um longo período de projeto e validação do sistema drive-by-wire, integração do sistema, validação dos recursos localizados de autonomia e testes de segurança realizados para apoiar a aplicação nas condições de mineração australianas na operação de Mulgarrie. Antes do início das operações autônomas na Cava de Havana, uma série de atividades de infraestrutura e prontidão operacional foram concluídas para preparar o local para a produção efetiva.

A frota consiste em caminhões retirados das operações existentes, cada um deles adaptado para operação autônoma por meio da solução de autonomia da EACON, independente do fabricante original (OEM), incluindo a adaptação do sistema drive-by-wire. Ao aproveitar os equipamentos em operação e a infraestrutura existente de estradas de transporte, o projeto oferece uma via prática para a introdução do transporte autônomo, minimizando ao mesmo tempo os investimentos e as interrupções na produção em andamento.

O desempenho operacional e de segurança da frota continuará sendo avaliado à medida que o projeto avança. A transição de um ambiente de teste para a produção efetiva é uma conquista das equipes envolvidas e destaca a crescente maturidade das soluções de adaptação para o transporte autônomo na Austrália.

Elaine Jin, diretora de crescimento da EACON Austrália, disse: "A transição do transporte autônomo para um ambiente de produção efetiva eleva o nível de suporte no local em todas as operações, suporte técnico e treinamento em AHS (sistemas autônomos de transporte). Por meio do projeto NGF, a EACON está construindo uma forte equipe de apoio local e a experiência operacional necessária para apoiar futuros projetos de transporte autônomo na Austrália."

Sobre a EACON

A EACON Mining Technology oferece o sistema de transporte autônomo mais implantado do mundo, com mais de 2.500 caminhões automatizados, 120 milhões de quilômetros percorridos e 30 projetos em commodities, incluindo carvão, minério de ferro, cobre, ouro e zinco. Projetada para garantir a interoperabilidade, a solução ORCASTRA® da EACON integra-se perfeitamente a qualquer plataforma ou sistema de transmissão de um fabricante de equipamento original (OEM), seja ela nova ou já existente. Ao combinar a percepção de 360°, uma arquitetura distribuída e despacho otimizado em tempo real, o sistema aumenta a segurança, aumenta a eficiência e apoia o caminho da indústria de mineração até zerar suas emissões de carbono.

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FONTE EACON Mining Technology