La flota de camiones HD1500 reacondicionados para conducción autónoma inicia operaciones autónomas en el turno diurno en Australia Occidental

PERTH, Australia, 12 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El proyecto de transporte autónomo de EACON Mining Technology ha comenzado las operaciones autónomas en el turno diurno, con una flota de seis camiones Komatsu HD1500 reacondicionados, que operan sin conductores de seguridad en el entorno de producción activo de Havana Pit, en una mina de oro en Australia Occidental. La implementación en el turno diurno también está permitiendo mejorar las habilidades del equipo del emplazamiento para futuras operaciones autónomas en el turno nocturno.

El proyecto representa una implementación pionera de tecnología de transporte autónomo mediante el reacondicionamiento de camiones de transporte Komatsu HD1500, así como la primera implementación de transporte autónomo en un entorno de producción minera activo en la región de Kalgoorlie Goldfields, en Australia.

Este hito se produce luego de un extenso período de diseño y validación del sistema "drive-by-wire", integración de sistemas, validación de funciones de autonomía adaptadas a las condiciones locales y pruebas de seguridad realizadas para respaldar su implementación en las condiciones de la minería australiana en la operación Mulgarrie. Antes del inicio de las operaciones autónomas en Havana Pit, se realizaron una serie de actividades de infraestructura y preparación operativa con el fin de acondicionar el emplazamiento para el inicio de la producción real.

La flota está compuesta por camiones procedentes de las operaciones existentes, cada uno de ellos adaptado para operar de forma autónoma mediante la solución de autonomía independiente del fabricante de equipo original (OEM) de EACON, que incluye la adaptación del sistema "drive-by-wire". Al aprovechar los activos que ya estaban en servicio y la infraestructura de los caminos de transporte existente, el proyecto demuestra una alternativa práctica para incorporar el transporte autónomo, a la vez que minimiza los gastos de capital y las interrupciones de la producción en curso.

El rendimiento operativo y en materia de seguridad de la flota se seguirá evaluando a medida que avance el proyecto. La transición de un entorno de pruebas a una producción real representa un logro para los equipos involucrados y destaca la creciente madurez de las soluciones de transporte autónomo mediante reacondicionamiento en Australia.

Elaine Jin, directora de crecimiento de EACON Australia, declaró: "La transición del transporte autónomo a un entorno de producción real eleva el nivel de exigencia en cuanto al apoyo en el emplazamiento en todas las operaciones de los sistemas de transporte autónomo (AHS), el soporte técnico y la capacitación. Gracias al proyecto NGF, EACON está consolidando un sólido equipo de soporte local y adquiriendo la experiencia operativa necesaria para respaldar futuros proyectos de transporte autónomo en Australia".

Acerca de EACON

EACON Mining Technology ofrece el sistema de transporte autónomo más utilizado del mundo, con más de 2.500 camiones automatizados, 120 millones de kilómetros recorridos y 30 proyectos en diversos sectores, entre ellos carbón, mineral de hierro, cobre, oro y zinc. Diseñada para la interoperabilidad, la solución ORCASTRA® de EACON se integra a la perfección con cualquier plataforma o tren motriz de fabricantes de equipos originales (OEM), ya sean nuevos o existentes. Al combinar una percepción de 360°, una arquitectura distribuida y un despacho optimizado en tiempo real, el sistema mejora la seguridad, aumenta la eficiencia y respalda el avance de la industria minera hacia las cero emisiones netas.

Contacto para los medios: [email protected]

FUENTE EACON Mining Technology