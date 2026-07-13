Armada HD1500 Otonom Hasil Retrofit Mulai Beroperasi pada Sif Siang di Australia Barat

PERTH, Australia, 13 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Proyek truk angkut otonom milik EACON Mining Technology resmi beroperasi otonom pada sif siang. Sebanyak enam unit truk Komatsu HD1500 hasil retrofit kini beroperasi tanpa pengemudi di area produksi aktif Havana Pit, sebuah tambang emas di Australia Barat. Penerapan truk otonom pada sif siang ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi tim di lokasi tambang sebagai persiapan menuju aktivitas operasional otonom pada sif malam.

Proyek ini merupakan penerapan teknologi truk angkut otonom hasil retrofit pada armada Komatsu HD1500. Inisiatif tersebut juga menjadi penerapan pertama sistem truk angkut otonom di lingkungan produksi tambang aktif di kawasan Kalgoorlie Goldfields, Australia.

Pencapaian ini merupakan hasil dari rangkaian pekerjaan yang mencakup perancangan dan validasi sistem drive-by-wire, integrasi sistem, validasi fitur otonom yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta berbagai pengujian keselamatan kerja untuk mendukung implementasi di bawah kondisi operasional pertambangan Australia di lokasi Mulgarrie. Sebelum aktivitas operasional otonom dimulai di Havana Pit, tim proyek terlebih dahulu menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur dan kesiapan operasional agar lokasi proyek siap mendukung aktivitas produksi secara langsung.

Armada yang digunakan berasal dari unit-unit yang sebelumnya telah beroperasi di area tambang. Masing-masing truk kemudian dimodifikasi agar dapat beroperasi secara otonom melalui solusi EACON yang dapat diterapkan untuk seluruh vendor, termasuk penerapan sistem drive-by-wire hasil retrofit. Dengan memanfaatkan armada yang telah beroperasi dan infrastruktur jalan angkut yang telah tersedia, proyek ini menunjukkan pendekatan yang lebih praktis dalam mengadopsi teknologi truk angkut otonom, serta meminimalkan kebutuhan belanja modal dan gangguan terhadap kegiatan produksi yang sedang berjalan.

EACON akan terus mengevaluasi kinerja operasional dan aspek keselamatan armada seiring berjalannya proyek. Transisi dari lingkungan pengujian menuju operasi produksi aktif menjadi pencapaian penting bagi seluruh tim yang terlibat, serta menunjukkan semakin matangnya teknologi truk angkut otonom hasil retrofit di Australia.

Elaine Jin, Chief Growth Officer EACON Australia, mengatakan, "Penerapan truk angkut otonom di lingkungan produksi aktif meningkatkan standar dukungan operasional di lapangan, baik untuk sistem Autonomous Haulage System (AHS), dukungan teknis, maupun pelatihan. Melalui proyek NGF, EACON membangun tim pendukung lokal yang kuat dan mengembangkan pengalaman operasional yang dibutuhkan untuk proyek-proyek truk angkut otonom berikutnya di Australia."

Tentang EACON

EACON Mining Technology mengembangkan sistem angkut tambang otonom yang menjadi salah satu solusi dengan tingkat penerapan tertinggi di dunia. Hingga saat ini, EACON telah mengotomatisasi lebih dari 2.500 truk tambang yang secara kumulatif menempuh jarak lebih dari 120 juta kilometer dan beroperasi di lebih dari 30 proyek pertambangan yang mencakup komoditas batu bara, bijih besi, tembaga, emas, dan seng. Solusi ORCASTRA® EACON dapat terintegrasi dengan berbagai platform OEM maupun sistem penggerak, baik pada armada baru dan yang telah beroperasi. Dengan memadukan teknologi persepsi 360 derajat, arsitektur terdistribusi, dan sistem pengaturan armada berbasis optimasi waktu nyata, solusi tersebut turut meningkatkan keselamatan kerja, produktivitas operasional, serta mendukung transisi industri pertambangan menuju praktik yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

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SOURCE EACON Mining Technology