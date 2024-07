Fun88 anuncia que será o principal patrocinador da equipe dos Vizag Warriors na Andhra Premier League

HYDERABAD, Índia, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fun88, uma empresa de referência em esportes e entretenimento, orgulhosamente anuncia seu patrocínio oficial com a equipe dos Vizag Warriors para a Andhra Premier League (APL).

Esta parceria empolgante mostra o apoio contínuo da Fun88 às ligas regionais de críquete na Índia. A Fun88 dedica-se a ajudar jovens talentos e a construir uma forte comunidade de críquete. Ao apoiar os Vizag Warriors e a APL, a Fun88 fortalece o futuro do críquete indiano.

Fun88 Announces Title Sponsorship of Vizag Warriors for the Andhra Premier League

A dedicação da Fun88 em aprimorar as experiências esportivas está alinhada com os objetivos de sucesso dos Vizag Warriors. O Dr. Narendra Ram, coproprietário da equipe Vizag Warriors e fundador da Lifespan Pvt Ltd., expressou sua satisfação, afirmando: "Estamos entusiasmados em receber a Fun88 News como principal patrocinador oficial dos Vizag Warriors. Esta parceria é um testemunho do nosso compromisso de oferecer uma experiência excepcional aos nossos fãs e está alinhada com a nossa visão de apoiar o crescimento do críquete na região."

A Andhra Premier League, reconhecida pelo Board of Control for Cricket in India (BCCI), tem sido fundamental para incentivar o críquete em Andhra Pradesh desde o seu início em 2022 pela Andhra Cricket Association. A Andhra Premier League (APL) 2024 está acontecendo agora. O torneio deste ano, com seis equipes, começou no domingo, 30 de junho, e está programado para terminar no sábado, 13 de julho. Os Vizag Warriors, copropriedade da Lifespan Pvt. Ltd., são uma equipe forte na Andhra Premier League. Eles são conhecidos por seu espírito competitivo e dedicação ao críquete.

Com a continuidade da Andhra Premier League, espera-se que o apoio da Fun88 proporcione um impulso significativo, aprimorando os recursos e as capacidades da equipe dos Vizag Warriors. Ambas as organizações estão entusiasmadas com as oportunidades que esta parceria traz, prometendo aos fãs uma temporada emocionante e competitiva pela frente. A Fun88 deseja aos Vizag Warriors uma temporada de vitórias!

A Fun88 oferece uma gama diversificada de opções de entretenimento, incluindo jogos de cassino ao vivo, jogos instantâneos e oportunidades de apostas, além de uma cobertura completa de notícias sobre críquete.

A Fun88 é uma das principais plataformas líder de jogos e apostas esportivason-line que oferece uma variedade de bônus e promoções para aprimorar a experiência de jogo. Reconhecida mundialmente, a Fun88 garante um ambiente seguro e justo, acessível através do aplicativo móvel Fun88 fácil de usar para navegação perfeita e retiradas rápidas. A dedicada equipe de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, garante um excelente suporte. Inscreva-se na Fun88 hoje mesmo e explore um mundo de possibilidades emocionantes.

