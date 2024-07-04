Fun88 宣佈冠名贊助維薩格勇士隊出戰安德拉超級聯賽

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Fun88

05 7月, 2024, 03:16 CST

印度海德拉巴2024年7月5日 /美通社/ -- Fun88 運動和娛樂領域領先公司很高興地宣佈，冠名贊助維薩格勇士隊 (Vizag Warriors) 出戰安德拉超級聯賽 (Andhra Premier League, APL)。

這令人興奮的合作關係體現了 Fun88 繼續支持印度境內多個區域木球聯賽。Fun88 致力協助年輕人才，並建立強大木球社區。Fun88 透過支持維薩格勇士隊和 APL，增強印度木球的未來。

Fun88 Announces Title Sponsorship of Vizag Warriors for the Andhra Premier League
Fun88 Announces Title Sponsorship of Vizag Warriors for the Andhra Premier League

Fun88 致力提升體育體驗，而這與維薩格勇士隊的成功目標非常一致。維薩格勇士隊共同擁有人兼 Lifespan Pvt Ltd 創辦人 Narendra Ram 博士表示高興：「我們熱烈歡迎 Fun88 News 成為維薩格勇士隊的官方冠名贊助商，這項合作關係體現我們致力為球迷帶來精彩體驗的承諾，也符合我們支援該區木球發展的願景。

安德拉超級聯賽已獲印度木球控制委員會 (BCCI) 認可，而安德拉邦木球協會自 2022 年成立以來，在推廣安德拉邦木球方面，一直擔當關鍵角色。現時，2024 年安德拉超級聯賽 (APL) 正在進行中。今年比賽共由六支球隊參加，已於 6 月 30 日（星期日）開始，並計劃於 7 月 13 日（星期六）結束。維薩格勇士隊是安德拉超級聯賽的強勁隊伍，現時 Lifest Pvt. Ltd. 是該隊的共同擁有者之一。他們以競爭精神和對木球界的貢獻，而舉世聞名。

隨着安德拉超級聯賽繼續進行，預計 Fun88 將大幅增加支援，提升維薩格勇士隊的資源和能力。這兩組織熱切期待此合作關係所帶來的機會，並為球迷們開展一個刺激和具競爭力的賽季。Fun88 衷心祝福維薩格勇士隊本賽季獲勝！

Fun88 提供各種娛樂選擇，包括真人賭場遊戲實時遊戲、投注機會，以及全面木球新聞報導。

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