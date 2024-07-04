Fun88 宣佈冠名贊助維薩格勇士隊出戰安德拉超級聯賽

Fun88 致力提升體育體驗，而這與維薩格勇士隊的成功目標非常一致。維薩格勇士隊共同擁有人兼 Lifespan Pvt Ltd 創辦人 Narendra Ram 博士表示高興：「我們熱烈歡迎 Fun88 News 成為維薩格勇士隊的官方冠名贊助商，這項合作關係體現我們致力為球迷帶來精彩體驗的承諾，也符合我們支援該區木球發展的願景。」

安德拉超級聯賽已獲印度木球控制委員會 (BCCI) 認可，而安德拉邦木球協會自 2022 年成立以來，在推廣安德拉邦木球方面，一直擔當關鍵角色。現時，2024 年安德拉超級聯賽 (APL) 正在進行中。今年比賽共由六支球隊參加，已於 6 月 30 日（星期日）開始，並計劃於 7 月 13 日（星期六）結束。維薩格勇士隊是安德拉超級聯賽的強勁隊伍，現時 Lifest Pvt. Ltd. 是該隊的共同擁有者之一。他們以競爭精神和對木球界的貢獻，而舉世聞名。

隨着安德拉超級聯賽繼續進行，預計 Fun88 將大幅增加支援，提升維薩格勇士隊的資源和能力。這兩組織熱切期待此合作關係所帶來的機會，並為球迷們開展一個刺激和具競爭力的賽季。Fun88 衷心祝福維薩格勇士隊本賽季獲勝！

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SOURCE Fun88