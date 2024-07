Fun88 anuncia el patrocinio de Vizag Warriors para la Andhra Premier League

HYDERABAD, India, 5 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, empresa líder en deportes y entretenimiento, anuncia con orgullo su patrocinio oficial a los Vizag Warriors para la Andhra Premier League (APL).

Esta emocionante asociación muestra el apoyo continuo de Fun88 a las ligas regionales de cricket en la India. Fun88 se dedica a ayudar a los jóvenes talentos y a construir una comunidad de cricket sólida. Al apoyar a los Vizag Warriors y la APL, Fun88 fortalece el futuro del cricket indio.

Fun88 Announces Title Sponsorship of Vizag Warriors for the Andhra Premier League

La dedicación de Fun88 por mejorar las experiencias deportivas está en perfecta consonancia con los objetivos de éxito de los Vizag Warriors. El Dr. Narendra Ram, copropietario del equipo Vizag Warriors y fundador de Lifespan Pvt Ltd., expresó su satisfacción y declaró: "Estamos encantados de recibir a Fun88 News como el patrocinador oficial de los Vizag Warriors. Esta alianza es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer una experiencia excepcional para nuestros fanáticos y está en consonancia con nuestra visión de apoyar el crecimiento del cricket en la región".

La Andhra Premier League, reconocida por el Board of Control for Cricket in India (BCCI), ha sido clave en el fomento del cricket en Andhra Pradesh desde su inicio en 2022 por la Andhra Cricket Association. La Andhra Premier League (APL) 2024, ya se encuentra en marcha. El torneo de este año, con seis equipos, comenzó el domingo 30 de junio y está programado para concluir el sábado 13 de julio. The Vizag Warriors, copropiedad de Lifespan Pvt. Ltd., es un equipo fuerte en la Andhra Premier League. Son conocidos por su espíritu competitivo y su dedicación al cricket.

A medida que la Andhra Premier League avance, se espera que el apoyo de Fun88 brinde un impulso significativo, mejorando los recursos y las capacidades de los Vizag Warriors. Ambas organizaciones están entusiasmadas con las oportunidades que brinda esta asociación, prometiéndoles a los fanáticos una venidera temporada llena de emoción y competitividad. ¡Fun88 les extiende sus mejores deseos a los Guerreros Vizag por una temporada exitosa!

Fun88 ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento, que incluyen juegos de casino en vivo, juegos instantáneos, así como oportunidades de apuestas, y una amplia cobertura de noticias de cricket.

