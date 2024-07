Fun88 é anunciada como parceira associada da Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL)

NOVA DÉLHI, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fun88, uma plataforma líder em entretenimento e jogos online, tem o prazer de anunciar sua Parceria de Associados com a tão esperada Liga Uttar Pradesh Kabaddi (UPKL). Como o kabaddi continua a ganhar imensa popularidade na Índia, a Fun88 orgulha-se de apoiar o crescimento do esporte em nível estadual com a temporada inaugural da UPKL.

Fun88 Announced as Associate Partner for Uttar Pradesh Kabaddi League

A primeira temporada da UPKL começa hoje, 11 de julho, marcando um momento significativo para os entusiastas do kabaddi em Uttar Pradesh e em todo o país. Esta liga oferece aos talentosos jogadores de kabaddi uma plataforma para mostrar suas habilidades ao mais alto nível.

A parceria da Fun88 com a UPKL vai além do patrocínio. Esta colaboração é dedicada a apoiar a comunidade kabaddi de maneiras significativas. Ao apoiar iniciativas locais, o objetivo é cultivar o talento kabaddi localmente em Uttar Pradesh. Além disso, como defensora responsável do jogo, a Fun88 garante um ambiente de entretenimento seguro e protegido para todos os fãs de kabaddi que gostam de se envolver com o esporte por meio de plataformas online.

A Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) expressou sua satisfação, afirmando: "A UPKL agradece ter a Fun88 como sua estimada parceira patrocinadora. Seu compromisso e generosidade são verdadeiramente valiosos, e estamos ansiosos para continuar essa parceria em futuras ligas."

A parceria da Fun88 com a UPKL mostra sua dedicação ao apoio aos esportes indianos. Após o enorme sucesso da Liga Pro Kabaddi (PKL), a UPKL deve se tornar outro grande evento em kabaddi, aumentando ainda mais a popularidade do esporte. A Fun88 também foi a parceira de título da Dabang Delhi na 10ª Temporada da Pro Kabaddi League (PKL), destacando ainda mais seu compromisso com o esporte e seu crescimento na Índia. Para as últimas notícias e atualizações do kabaddi, o Fun88 permanece na vanguarda, fornecendo aos entusiastas cobertura e insights abrangentes.

A Fun88 está animada para embarcar nesta jornada com a UPKL e aguarda ansiosamente por uma emocionante temporada de ação kabaddi. À medida que a Fun88 continua a expandir a sua presença no mundo dos desportos e entretenimento, oferecendo tudo, desde emocionantes jogos de cartas a envolventes jogos de slots.

Sobre:

A Fun88 é conhecida por sua interface amigável, ampla variedade de apostas esportivas e jogos de cassino aovivo e atendimento excepcional ao cliente. O Fun88 garante um ambiente seguro e confiável, com processos de registro, autenticação e retirada de dinheiro sem complicações que enfatizam a segurança de todos os usuários.

Contato:

E-mail: [email protected]

Fun88: https://link.fun88-india.com/fun88

Instagram: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is

Telegram: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg

Twitter: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw

YouTube: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt

Facebook: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2459439/Fun88_Announced_UP_Kabaddi_League.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2080466/4699442/Fun88_Logo.jpg

FONTE Fun88