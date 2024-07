Fun88 annoncé comme partenaire associé de l'Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL)

NEW DELHI, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, une plateforme de jeux et de divertissements en ligne de premier plan, est ravie d'annoncer son partenariat associé avec la très attendue Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL). Alors que le kabaddi continue de gagner en popularité en Inde, Fun88 est fier de soutenir la croissance de ce sport au niveau de l'État avec la saison inaugurale de l'UPKL.

La première saison de l'UPKL débute aujourd'hui, le 11 juillet, marquant un moment important pour les amateurs de kabaddi de l'Uttar Pradesh et de tout le pays. Cette ligue offre aux joueurs de kabaddi talentueux une plateforme leur permettant de démontrer leurs compétences au plus haut niveau.

Le partenariat entre Fun88 et UPKL va au-delà du simple parrainage. Cette collaboration a pour but de soutenir la communauté kabaddi de manière significative. En soutenant les initiatives locales, l'objectif est d'encourager les talents locaux en matière de kabaddi dans l'Uttar Pradesh. En outre, en tant que défenseur du jeu responsable, Fun88 assure un environnement de divertissement sûr et sécurisé pour tous les fans de kabaddi qui aiment s'engager dans ce sport par le biais de plates-formes en ligne.

La Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) a exprimé sa joie en déclarant : "L'UPKL est reconnaissante d'avoir Fun88 comme partenaire sponsor estimé. Leur engagement et leur générosité sont vraiment précieux, et nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat dans les ligues à venir."

Le partenariat de Fun88 avec l'UPKL montre son engagement à soutenir les sports indiens. Après l'énorme succès de la Pro Kabaddi League (PKL), l'UPKL est en passe de devenir un autre événement majeur du kabaddi, ce qui renforcera encore la popularité de ce sport. Fun88 a également été le partenaire titre de Dabang Delhi pour la saison 10 de la Pro Kabaddi League (PKL), soulignant ainsi son engagement envers le sport et sa croissance en Inde. Pour les dernières nouvelles du kabaddi et les mises à jour, Fun88 reste à l'avant-garde, fournissant aux passionnés une couverture complète et des idées.

Fun88 se réjouit de s'embarquer dans cette aventure avec l'UPKL et attend avec impatience une saison exaltante de kabaddi. Fun88 continue d'étendre son empreinte dans le monde du sport et du divertissement, en offrant tout, des jeux de cartes passionnants aux jeux de machines à sous https://link.fun88-india.com/fun88-slots.

À propos de :

Fun88 est réputé pour son interface conviviale, son large éventail de paris sportifs et jeux de casino en direct, et son service clientèle exceptionnel. Fun88 garantit un environnement sûr et fiable, avec des processus d'inscription, d'authentification et de retrait d'argent sans tracas qui mettent l'accent sur la sécurité de tous les utilisateurs.

