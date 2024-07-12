Fun88 宣布成為 Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) 的准合作夥伴

Fun88 與 UPKL 的合作關係不僅限於贊助，這項合作旨在以有意義的方式支持卡巴迪社區。透過支持本地計劃，目標是培育北方邦 (Uttar Pradesh) 當地的卡巴迪人才。此外，Fun88 作為負責任的遊戲倡導者，為所有喜歡透過網上平台參與此運動的卡巴迪迷，提供一個安全可靠的娛樂環境。

Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) 欣然表示：「UPKL 很感激 Fun88 成為其尊敬的贊助夥伴。其承諾和慷慨非常有價值，我們期待在未來的聯盟中繼續這種合作夥伴關係。」

Fun88 與 UPKL 的夥伴關係，彰顯其對支持印度體育而作出的奉獻。在 Pro Kabaddi League (PKL) 取得空前成功之後，UPKL 將成為卡巴迪的另一項重要賽事，從而使這項運動更加受歡迎。Fun88 還是在 Pro Kabaddi League (PKL) 第10賽季中 Dabang Delhi 的冠名合作伙伴，進一步體現了 Fun88 對這項運動的承諾及運動在印度的發展。對於最新的卡巴迪新聞和更新，Fun88 始終處於前線，為愛好者提供全面的報導和洞察分析。

Fun88 很高興能與 UPKL 一起踏上這旅程，並期待本賽季卡巴迪比賽的精彩紛呈。隨著 Fun88 不斷擴大在體育和娛樂世界的足跡，我們提供一切，從刺激的紙牌遊戲到引人入勝的老虎機遊戲。

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Fun88 以其用戶友好的界面、廣泛的體育博彩項目、真人賭場遊戲以及卓越的客戶服務而聞名。Fun88 確保安全可靠的環境，透過快捷方便的註冊、身份驗證和流暢的提款程序，為所有用戶提供安全保障。

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SOURCE Fun88