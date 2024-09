HYDERABAD, Índia, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fun88, uma das maiores plataformas de jogos online, tem o orgulho de anunciar a continuação de sua parceria com o lendário jogador de críquete, Dale Steyn, como embaixador da marca. Essa colaboração, que começou em 2023, fortaleceu significativamente a credibilidade e a confiabilidade da Fun88 no setor global de jogos. A empresa está animada com a presença de Steyn por mais um ano, conectando-se com fãs de todo o mundo.

Fun88 and Dale Steyn Team Up for Another Winning Partnership Fun88 e Dale Steyn fazem mais uma parceria vencedora

Dale Steyn, ex-jogador de críquete sul-africano conhecido por sua excepcional carreira no críquete e celebrado como um dos grandes arremessadores rápidos da história do esporte, traz consigo uma vasta experiência e um legado de excelência. Sua parceria com a Fun88 ressalta o compromisso da plataforma em fornecer uma experiência de jogo segura e confiável para todos os usuários.

Dale Steyn comenta: "Desde o começo humilde até o cenário mundial, passei pelo trabalho duro, dedicação e crença. Ultrapassei limites, quebrei barreiras e nunca me esqueci de me divertir. Agora, com a Fun88, minha jornada continua. Seja o seu próximo grande jogo ou uma chance de ficar famoso, a Fun88 é o seu guia. Jogue de forma divertida e ganhe muito!"

No ano passado, o papel de Steyn como embaixador da marca desempenhou um papel fundamental na elevação da reputação da Fun88. Seu profissionalismo, juntamente com seu amor pelo esporte, corresponde aos valores da Fun88 de transparência, cuidado com os clientes e entretenimento de alta qualidade. Sua presença ajudou a Fun88 a se conectar com os fãs de esportes em um nível mais profundo e aproximá-los da ação. Como a Fun88 continua a se expandir, a plataforma está ansiosa para fortalecer seu relacionamento com Steyn.

Fun88 é um grande nome na indústria do esporte, patrocinando equipes e eventos bem conhecidos em vários esportes, como críquete, futebol e kabaddi. A plataforma se dedica a promover o espírito esportivo e conectar os fãs com seus jogos favoritos por meio de experiências inovadoras e envolventes, oferecendo oportunidades emocionantes para os amantes do esporte interagirem com equipes e eventos por meio de recursos de apostas e live-action.

Sobre a Fun88

A Fun88 é uma plataforma de jogos online de primeira linha que oferece uma ampla gama de opções, incluindo apostas esportivas,jogos de cassino ao vivo e outros entretenimentos. Com um grande foco na segurança do usuário, satisfação do cliente e inovação, a Fun88 conquistou uma reputação confiável no setor de jogos.

Informações de contato:

E-mail: [email protected]

Fun88: https://link.Fun88-india.com/Fun88

Instagram: https://link.Fun88-india.com/Fun88indofficial-is

Telegram: https://link.Fun88-india.com/Fun88indofficial-tg

Twitter: https://link.Fun88-india.com/Fun88indofficial-tw

YouTube: https://link.Fun88-india.com/Fun88indofficial-yt

Facebook: https://link.Fun88-india.com/Fun88indofficial-fb

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aVgQx-fwDtA

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2515250/Fun88_and_Dale_Steyn.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2080466/4699442/Fun88_Logo.jpg

FONTE Fun88